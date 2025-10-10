Romántica pedida de mano en la Oktoberfest: "Es lo más bonito que he visto nunca"

Las Fiestas del Pilar dejan imágenes para el recuerdo. La gente espera con muchas ganas la llegada de la semana grande de Zaragoza para envalentonarse y enfrentarse a desafíos que normalmente no se atrevería a hacer. El amor también tiene un emotivo protagonisto durante los Pilares y cada año miles de personas ven por lo menos una pedida de mano en la Ofrenda de Flores. Un 12 de octubre que muchas parejas difícilmente olvidarán ya que marca por completo su vida.

Sin embargo, este acto de amor tan clásico en las Fiestas del Pilar se ha adelantado respecto a otros años. La Oktoberfest se ha convertido en uno de los eventos más consolidados del programa y las entradas se agotaron pocos minutos después de salir a la venta. Más tarde, muchas personas han ido vendiendo las entradas al no poder ir o intentan acudir hasta el Recinto Ferial de Valdespartera a vivir la misma experiencia durante la semana.

Fue en la carpa de la Oktoberfest de Zaragoza donde se vivió una de las imágenes más bonitas de todas las Fiestas del Pilar. La orquesta que estaba tocando en el escenario más cervecero de las Fiestas del Pilar paró por completo la música para dar paso a un valiente enamorado que cogió el micrófono y le pidió matrimonio delante de miles de personas que disfrutaban del jolgorio.

"Qué bonito"

"¿María te quieres casar conmigo?", preguntó a su novia arrodillado sobre el escenario antes de recibir un sí quiero por respuesta. Tras la respuesta de la mujer, los centenares de personas levantaron su jarra de cerveza tan característica de la Oktoberfest y comenzaron también a festejar la llegada del amor.

La escena de la pedida de mano en la Oktoberfest fue compartida en redes sociales por la propia cuenta. "Que te pidan matrimonio delante de miles de personas en la Oktoberfest es algo que seguramente nadie se imagina jamás, pero a María le ha pasado", se puede leer en una publicación que se ha hecho completamente viral en pocas horas. "Qué bonito poder ser partícipes de momentos tan emocionantes con vosotros", concluye la propia Oktoberfest acerca del momento más romántico de las Fiestas del Pilar de Zaragoza.