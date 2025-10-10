Estas son las discotecas y los bares además de Espacio Zity por donde salir estos Pilares

Las Fiestas del Pilar de Zaragoza tienen un recinto principal a donde van a ir la mayoría de artistas del ámbito nacional e internacional a celebrar sus conciertos: el Espacio Zity. Sin embargo, hay opciones low-cost y que están durante todo el año para aquellos que trasnochen por la ciudad, incluidas estas fechas marcadas. Desde este periódico se van a destacar aquellas discotecas o pubs que pueden servir como alternativa a quienes no hayan podido comprar su bono de 'EZ' o hayan decidido salir de forma improvisada.

A pagar entrada

Hay dos locales nocturnos que se diferencian del resto durante esta semana del Pilar, al abrir TODOS LOS DÍAS de fiestas, las noches del 2 al 12 de octubre: la Casa del Loco (en la calle Mayor) y Parros (calle del Temple). Este segundo incluye sesiones de tardeo los días 10, 11 y 12.

La discoteca de más renombre del Casco Antiguo, Kenbo, inauguró sus Pilares esta semana y ya cuelga su cartel de 'sold out' en las entradas de los días 9, 10 y 11 de octubre. Eso sí, todavía hay aforo para el domingo en su local de la calle Cuatro de agosto, el día grande en la capital.

Otras dos opciones por el entorno del centro son Hïde Club, lugar de ocio en la Plaza Salamero pegado a la Taberna Canterbury y a cinco minutos de otros bares y terrazas en los alrededores de la calle Alfonso o Plaza España, y Mamanucca, en la calle del Azoque, una paralela al Paseo Independencia. Estos locales abren los jueves, viernes y los fines de semana, incluido el Día del Pilar. Mismas fechas que precisamente otra discoteca algo más alejada de esta zona, Babia, ubicada en el Camino de las Torres, justo enfrente del Parque Miraflores.

A 5 minutos de la Plaza Europa está Supernova, la cual abrirá sus puertas a los más fiesteros las noches del 11 y 12 de octubre, con tardeo para algunas de ellas. Y por último, está la Sala Oasis en pleno Caso Antiguo (calle de Basilio Roggerio), que tendrá más oferta para conciertos en su salón principal y una sesión de noche el sábado día 11.

Todas las entradas para acceder a estas discotecas están a la venta a través de aplicaciones móviles de eventos (Nyxell o Fourvenues), webs de los propios locales o en taquillas in situ. Los precios de las mismas están entre los 10 y 20 euros, incluyen como mínimo una consumición y tienen hora límite de entrada, entre las 12 de la noche y la 1 de la madrugada en la mayoría de casos.

Acceso libre hasta completar aforo

Por las zonas del Centro y el Casco están todos los locales del Tubo, la calle del Temple o la plaza Santa Isabel. Manolo la Nuit, El Jardín del Temple, Espit Chupitos y La Antigua, ya sea por cercanía o popularidad, siempre tienen mucha afluencia de jóvenes, o no tan jóvenes, y estos Pilares no van a ser menos.

Por la avenida Cesáreo Alierta, cercana a la Plaza de los Sitios, está 'La Zona', donde asoman locales como Fox, Paparazzi o La Belle Époque, calle más usual para hacer la "previa" y dar comienzo a la noche.

En calles paralelas hay varios pubs que suelen abrir hasta las 4.30 de la madrugada, pero que pueden prolongar sus horarios en estos días festivos en la capital. En la calle Francisco Vitoria está Tal Y Cual y un vecino suyo, el pub Jarana, se ubica en la calle María Lostal. Estas dos tienen secciones de 'shishas' o sofás para poder estar cómodo a lo largo de la noche, incluso ofertas 2x1 en consumiciones hasta la 1 de la mañana en el caso de Jarana, que abre el viernes y sábado hasta las 6.30 y el domingo hasta las 5.30.

Para terminar las recomendaciones de alternativas a espacio Zity está la zona Universidad y la Plaza San Francisco, donde hay decenas de bares para hacer el tardeo, cenar algo y que se te haga tarde. A esto le sumas la fácil accesibilidad al tranvía, tanto para volver al Centro, como para subir a las ferias de Valdespartera.