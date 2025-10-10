Teatro Arbolé celebra este fin de semana su particular Fiesta de la Comedia con monologuistas de primer nivel

La Fiesta de la Comedia del Teatro Arbolé de Zaragoza continúa este fin de semana largo de las Fiestas del Pilar con el desfile de los maestros del humor Fran Pati, Minovas, Pee y La Prados e Iñaqui Urrutia. Tras el paso de Beatriz Rico este miércoles y jueves con 'Pepa, no me des tormento', el cómico Fran Pati pone en escena este viernes a las 20.00 horas el monólogo 'Y tú, ¿tienes pueblo?', su nuevo espectáculo dirigido a todos aquellos que llevan un pueblo en el corazón.

Pati practica un humor desenfadado y directo desde hace una década. Una trayectoria que desde 2018 lo ha aupado al humor profesional tanto en el teatro como en la televisión. Se formó en La Escuela de Artes de la Comedia y en el Liceo de Comedia en Madrid, donde adquirió las bases para crear, junto a Diego Daño y Eva Soriano, la compañía Golfos. Más adelante, entre 2020 y 2024, fundó junto a Nacho García El Golfo Comedy Club, un espacio que se convirtió en referencia de la comedia en Madrid.

Fue en este club donde dio sus primeros pasos como solista con el espectáculo 'ModerNo', y donde perfeccionó su estilo gracias a sus divertidas y originales improvisaciones, el 'crowdwork'. También formó parte del conocido espectáculo 'Cuatro motes manchegos', un show que ha completado seis exitosas temporadas recorriendo toda España.

Tras él llegarán a Arbolé el sábado --20.00 horas-- Minovas, Pee y La Prados, tres monologuistas de la escena de Barcelona, en un duelo de cómicas del que finalmente se ha caído Raquel Hervás por razones personales.

La traca final correrá a cargo de Iñaki Urrutia. Después de tres espectáculos en solitario y más de 20 años viviendo de hablar en un escenario, Urrutia ha pensado que sería buen momento para hacer una retrospectiva de su carrera y contar alguna de esas cosas que ha contado en estas más de dos décadas pero ahora bien.

'Perdone, caballero' revisita alguno de esos monólogos desde la actualidad y planteándose si se ha hecho ya viejo o todavía no. El polifacético Iñaki Urrutia, compagina su gira con la obra 'Perdone, caballero' con sus apariciones televisivas presentando el concurso 'Basura o tesoro' y su rol como colaborador en el plató de 'Zapeando'.

Su trayectoria como presentador recorre programas como 'Últimos fichajes' y 'El día después' en Movistar+. Su carisma y su buen humor también le llevaron a ser el Francotirarock en el programa 'El Pirata y su Banda', en la cadena Rock FM, y colaborador en el programa 'Yu: No te pierdas nada', de los 40 Principales.

En los escenarios, aparece en el show 'Perdone, caballero' . Entre sus espectáculos, destacan 'En Bruto', con J.J Vaquero; 'Harte' y 'Esto no es un concurso'. Además de sus numerosas apariciones en 'Nuevos cómicos de Paramount Comedy', es cómico de El Club de la Comedia.