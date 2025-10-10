Qué hacer este viernes, 10 de octubre, en las Fiestas del Pilar de Zaragoza

Las Fiestas del Pilar 2025 de Zaragoza encaran este viernes su recta final con una jornada repleta de actos y propuestas para todos los públicos y edades. La música será la principal protagonista con actuaciones musicales en casi todos los puntos de la ciudad y los amantes de la tauromaquía podrán disfrutar de la presencia de Morante de la Puebla. Aquí destacamos cinco planes para disfrutar en Zaragoza:

Talleres infantiles

El Espacio Xplora Ibercaja alberga varios talleres infantiles para niños de 4 a 10 años. Los pases son gratuitos de 11.00 a 21.30 horas y se puede reservar online. En la misma ubicación, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00, la plaza Paraíso recibe al león garganchón, uno de los principales atractivos para los más pequeños durante estas Fiestas del Pilar. También hay programado un talle infantil de máscaras de animales en las food trucks del parque de San Pablo.

XV Festival Internacional de Teatro de Feria

El parque de Las Marionetas celebra la decimoquinta edición del Festival Internacional de Teatro de Feria. Están programadas las actuaciones de la Guilla Teatre, Periplo Marionetas, Naranja Lima, títeres sin cabeza, civi civiac, pizzicato, anemartepulcinella, Miguel Oyarzun, Artika Cia, orquesta de las esquinas, apikipala y tropos teatro. El hoario es de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas en la zona del Quiosco de la Música del parque José Antonio Labordeta.

Musical Mamma Mia

Mamma Mia!, uno de los musicales con más éxito de todos los tiempos, llega a Zaragoza en estas Fiestas del Pilar. El Palacio de Congresos de la capital aragonesa es el lugar elegido para acoger múltiples funciones que tienen lugar del 2 al 19 de octubre. Este viernes hay programada una función. Las entradas se pueden comprar en Ibercaja. Este musical se ha traducido a más de 15 idiomas y ha sido aplaudido por más de 65 millones de espectadores en todo el mundo.

Conciertos musicales con estrellas nacionales

Zaragoza se prepara para vivir uno de los días más cargados de actuaciones musicales. King África canta junto a Boney M en la estación del Norte; el Espacio Zity recibe a JC Reyes a las 21.00 horas y a Juan Magán a partir de las 01.00 horas y la Cadena Ser presenta Los40 Pilar Pop con Nil Moliner, Ruslana, Naiara, Paul Thin, Samurai, Walls y Depol. Este último evento musical está presentado por Dani Moreno y está programado para las 21.00 horas en el escenario Ambar Fuente de Goya.

Día grande en La Misericordia

El viernes 10 de octubre los amantes a los toros van a vivir una jornada llena de actos. Las vaquillas vuelven a saltar al ruedo a partir de las 8.00 horas. A las 11.30 horas hay programado un encierro de mini bueyes pensado para los más pequeños, -12 años incluido, en la plaza de toros de La Misericordia. Estos dos actos sirven de ante sala antes de la gran corrida.

La afición de Zaragoza está esperando con ganas la vuelta de Morante de la Puebla tres años después al feudo zaragozano. La terna la completan Manzanares (duda por una fractura de costilla que sufrió el 15 de septiembre en la feria de Murcia) y el zaragozano Cristiano Torres. Se lidiarán reses de Núñez del Cuvillo.