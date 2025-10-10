Ya hay sustitutos: Así queda la corrida de hoy 10 de octubre tras la baja de Morante

Aunque todavía no hay ni parte oficial de la baja de Morante de la Puebla, la Feria Taurina del Pilar ya ha confirmado el nuevo cartel para la corrida de esta tarde 10 de octubre donde el aragonés Cristiano Torres tomará la alternativa, aunque no será de manos de Morante que era lo que en un principio se había pactado.

Finalmente, el torero francés Sebastián Castella, que abrió ayer la Puerta Grande de la plaza con una soberbia actuación (dicen que la mejor de su temporada), repetirá este viernes en un cartel que completará, además del ya mencionado Cristiano Torres, el madrileño Fernando Adrián. Así, a pocas horas de que comience el festejo por fin se conoce ya la composición definitiva en la tarde que más complicada le ha costado rehacer al gestor de la plaza, Zúñiga e Hijos. Hay que recordar que en el anuncio original también estaba José María Manzanares que fue el primero en anunciar su baja.

La presencia de Morante de la Puebla había levantado una gran expectación en Zaragoza y, de hecho, cuando trascendió su baja, las redes sociales se llenaron de comentarios de personas indignadas con el hecho de que suprimiera su participación en la capital aragonesa.