Zaragoza fija servicios mínimos del 80% al 100% por la huelga del tranvía durante las Fiestas del Pilar

El Ayuntamiento de Zaragoza va a aprobar, a través de un decreto del Gobierno municipal del PP, los servicios mínimos del tranvía para la huelga que hay convocada entre el 12, Día del Pilar, y el 19 de octubre. Para ese primer día, el más importante (los paros son de 24 horas), los servicios mínimos serán del 80%.

Asimismo, en la jornada siguiente, de 5.00 a 7.00 horas es el primer turno, coincidiendo con la salida de los jóvenes del Espacio Zity. Ese momento, el consistorio establecerá servicios mínimos del 100% y, por la noche (de 22.00 a 23.59, coincidiendo con los fuegos artificiales), nuevamente del 80%. El resto de días serán, en principio, del 60%.

Asimismo, la concejala de Movilidad, Tatiana Gaudes, ha aprovechado el anuncio para responder a las críticas de la líder de la oposición, Lola Ranera (PSOE). La portavoz socialista había cargado contra la alcaldesa, Natalia Chueca, por la huelga del tranvía. En su opinión, la situación va a generar un "caos" y la responsabilidad "recaerá sobre la alcaldesa". "¿Qué imagen vamos a proyectar?", ha sentenciado Ranera, que ha añadido que la "única prioridad" de Chueca debe ser "resolver el conflicto", sobre todo por sus afecciones a la ofrenda.

Gaudes, por su parte, ha asegurado que no le han "sorprendido" las palabras de Ranera. "Su intervención alienta el caos y el miedo. Sigue con su estrategia de hacer política pancartil y pandillera", ha respondido. Además, ha reivindicado que el Gobierno municipal se reunió con los trabajadores el miércoles y ha expresado su "decepción" al no haberse cerrado un acuerdo que estuvo "muy cerca". De hecho, ha anticipado que ya ha habido conversaciones informales entre empresa y sindicatos y en los próximos días se retomarán las negociaciones para el nuevo convenio.