¿Cómo afecta la huelga del tranvía el Espacio Zity y a la ofrenda del día del Pilar?

Este sábado se ha confirmado que la huelga del tranvía de Zaragoza sigue en pie. Esta próxima madrugada, a partir de las 00.00 horas, comenzará la primera jornada, la única que será completa y durará las siguientes 24 horas. Las principales afecciones, por tanto, las sufrirán los miles de jóvenes que asistan al Espacio Zity de Valdespartera y, desde primera hora de la mañana del domingo, quienes asistan al centro de la ciudad para la ofrenda floral.

En cambio, el consistorio ha aprobado un decreto que establece unos servicios mínimos del 80% para este primer día, lo que minimizará sobremanera los efectos. De hecho, el decreto se ampara en la "seguridad y el orden público" para justificar los elevadísimos servicios mínimos. Pero el día del Pilar no será el único en el que los trabajadores pararán.

El lunes se retomarán, de forma parcial, de 5.00 a 7.00. Un horario que coincide con la salida del Espacio Zity, que vivirá su última noche, en un lugar donde ya de por sí se generan grandes filas para regresar al centro de Zaragoza y a la margen izquierda de la capital aragonesa. Por ello, el ayuntamiento ha decretado servicios mínimos del 100%, lo que deja la convocatoria de huelga neutralizada.

De 22.00 a 23.59 horas del lunes, coincidiendo con los fuegos artificiales y con el fin de las fiestas, los servicios mínimos volverán a ser del 80%. Un porcentaje que se mantendrá en las tardes desde el martes hasta el viernes, y que en las mañanas será superior, del 90%. El último fin de semana, 18 y 19 de octubre, serán del 60%.