En el aire la corrida de este domingo en Zaragoza: rechazados cinco toros de la ganadería de Pincha

La corrida de toros con el hierro de la ganadería navarra de Pincha programada para este domingo 12 de octubre ha sido rechazada en el primer reconocimiento. Tan solo ha sido aprobado un toro de la citada vacada y se ha aprobado también otro toro de Julio de la Puerta. Ya se anda buscando una corrida que la reemplace y se especula que se está esperando un camión con reses de Gavira.

El cartel del día del Pilar está formado por el ejeano Alberto Álvarez, el valenciano Román (que hoy se enfrenta en Madrid a la corrida de Victorino Martín en la feria de Otoño) y el albaceteño José Fernando Molina.

Esta última corrida de toros antes del colofón de la feria con la de rejones, pone punto y final a un ciclo con gran trasiego en corrales, demasiadas incidencias por culpa de la deficiente presencia y juego de las reses que culminó el viernes con un escándalo mayúsculo adornado con los gritos de '¡Zúñiga vete ya!' en referencia al empresario de la mercantil que explota el coso y cuyo contrato concluye este mismo lunes dejando una herencia altamente nefasta.