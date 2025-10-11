Brothers in Band celebra en el Auditorio el 40 aniversario del álbum "Brothers in Arms" de Dire Straits
El público de Zaragoza puede disfrutar a partir de las 20.30 horas de un homenaje exhaustivo a las cuatro décadas del icónico álbum que consolidó al grupo como leyenda
Los seguidores de Dire Straits tienen una oportunidad este domingo 12 de octubre, día del Pilar, de disfrutar en el Auditorio de Zaragoza (20.30 horas) de los éxitos de su banda favorita con el espectáculo "Dire Straits - Brothers in arms 40th Anniversary European Tribute Tour".
Se trata de un homenaje exhaustivo a las cuatro décadas del icónico álbum "Brothers In Arms" y a su histórica gira mundial de 1985 y 1986, con la que Dire Straits se consolidó como leyenda. "Brothers in Band" recrea con una fidelidad excepcional la atmósfera y el repertorio que Mark Knopfler y su banda interpretaron en aquella inolvidable etapa.
"Brothers in Band" se ha ganado el reconocimiento del público en una extensa gira internacional que ha pasado por países como Alemania, Bélgica, Reino Unido, Francia, Portugal, México, Colombia y Perú.
La clave de su éxito reside en la espectacular interpretación y la cuidada puesta en escena que transporta al espectador directamente a la época dorada de Dire Straits.
Voz y estilo inconfundible
Al frente, el genial Angelo Fumarola asume el rol de Mark Knopfler, no solo emulando la inconfundible voz y el estilo guitarrístico knopfleriano, sino también capturando su postura, gestualidad y su habilidad única para transmitir emociones a través de la guitarra.
Angelo Fumarola está acompañado por un elenco de músicos que reproduce con una precisión asombrosa el sonido que convirtió en eternas a canciones como 'Money for Nothing', 'So Far Away', 'Walk of Life' y, por supuesto, 'Brothers in Arms'.
El espectáculo promete ser un evocador ambiente sonoro que hará vibrar al público de Zaragoza.
