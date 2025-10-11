Cinco planes alternativos para quienes huyen del bullicio del Pilar

Hay mucha gente a la que no le gusta el bullicio de las Fiestas del Pilar. El centro, el recinto Ferial de Valdespartera, las Food Trucks van a estar a reventar durante los cinco días grandes de los Pilares: sábado 4, domingo 5, sábado 11, domingo 12 y lunes 13 de octubre. Por lo tanto, si no te gusta el alboroto y caminar muy lento entre la multitud, tienes que buscar unos planes alternativos de ocio para los días festivos que se nos vienen.

Las Fiestas del Pilar llegan a todos los barrios de Zaragoza con cabezudos y otros actos culturales por lo que también tienen una nutrida agenda de actividades e invitan a los vecinos a salir a la calle y disfrutar del programa. Si eres una persona tranquila, pero que quieres aprovechar también los Pilares, hay algunos lugares más apartados de la ciudad donde podrás también encontrar planes de ocio muy interesante. Aquí te dejamos cinco alternativas diferentes para disfrutar de las Fiestas del Pilar.

Bolera

Echar un par de partidas de bolos con tus amigos o familia siempre es una buena alternativa para pasar una tarde diferente. Actualmente, Zaragoza tiene tres boleras con multitud de pistas situadas en Puerto Venecia y Plaza: Ilusiona, Ozone Bowling y Pause and Play. Además, dependiendo del día de la semana en el que acudas tienes ciertos descuentos para ser mucho más económico.

Saliendo de la capital aragonesa pero a muy pocos minutos de distancia en coche se encuentra otra bolera clásica como es la de Cuarte de Huerva. El Bowling Center Zaragoza tiene diez pistas disponibles junto a una sección innovadora de realidad virtual.

Ozone bowling Zaragoza / OZONE

Minigolf

Si los bolos no son lo tuyo, pero te apetece hacer algo diferente en un entorno tranquilo puedes probar a echar una partida de minigolf, aunque nunca hayas cogido un palo en tu vida. Dentro de Ilusiona en Puerto Venecia existe Golf Aventura un oasis de entretenimiento inmersivo diseñado para capturar la imaginación de visitantes de todas las edades.

Aunque quizás no lo sepas, Zaragoza tiene en la Expo otro sitio donde podrás jugar al minigolf. El restaurante Minigolf, situado en el Parque del Agua, es una opción excelente para comer o beber alguna cosa después de jugar una partida. Este espectacular establecimiento cuenta con 18 pistas de minigolf con diferentes dificultades y obstáculos para pasar un rato muy entretenido. Cada partida viene a durar entre 40 y 60 minutos.

Minigolf Zaragoza / MINIGOLF ZARAGOZA

Senderismo

Las Fiestas del Pilar suelen traer algunos excesos por culpa de la bebida y las comidas copiosas, sobre todo, el día del Pilar. Un plan tranquilo es coger alguna de las diferentes rutas senderistas que parten desde Zaragoza para conocer otros rincones menos concurridos de la ciudad como pueden ser el Galacho de Juslibol, La Alfranca, las Esclusas de Valdegurriana o el Parque de Plaza. Son rutas sencillas con muy poca dificultad que puedes hacer solo, en pareja o en grupo.

Parque de Plaza / WIKIPEDIA

Máquinas Arcade

Rememorar el pasado jugando a videojuegos también se antoja como un buen plan para desconectar del Pilar. Arcade Level es un salón arcade ubicado en Cuarte que está considerado uno de los más importantes de España y Europa. El espectacular establecimiento cuenta con más de 160 máquinas en modalidad freeplay con juegos tan míticos como Mortal Kombat, Mario Bros, Tekken o Metal Slug. Por diez euros puedes estar dos horas jugando sin paran.

Escapada de un día

Huir de la propia Zaragoza es otra opción para huir del bullicio de las Fiestas del Pilar. Siempre que el tiempo acompañe puedes coger el coche y desplazarte hasta uno de los múltiples destinos interesantes que se encuentran a menos de una hora de la ciudad. El Pueblo Viejo de Belchite con toda su historia de la Guerra Civil, Muel y su historia alfarera, Fuendetodos y su pasado goyesco o Tarazona con el Moncayo de fondo pueden ser una opción ideal para desconectar de toda la agenda de los Pilares.