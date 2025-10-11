Danza contemporánea en plena calle durante las Fiestas del Pilar: "Acercar la cultura a la gente es muy importante"

Cientos de personas han acudido este sábado 11 de octubre al anfiteatro de la Residencia Xior, en pleno corazón de San Pablo, para presenciar en directo el doble espectáculo de danza contemporánea ‘The’, firmado por Miguel Jiménez y Andrea Carrión, y ‘Exit’, de la compañía zaragozana LaMov.

La iniciativa ha trasladado a los asistentes a otra realidad a través del cuerpo y el movimiento de sus protagonistas. Ver a los bailarines en plena calle no es muy habitual, pero Zaragoza quiere que pase a formar parte de su paisaje cultural urbano, sobre todo en momentos como las Fiestas del Pilar o Trayectos, el Festival Internacional de Danza Contemporánea de Zaragoza, que convierte a la capital en un escenario y un espacio de convivencia que inspira a artistas y favorece el encuentro ciudadano.

Entre el público, la satisfacción ha sido evidente. Gema se ha acercado a la actuación acompañada de sus dos hijos, María y Pablo. Su valoración no ha podido ser más positiva. “Nos ha gustado mucho, sobre todo el escenario y el silencio que ha habido. Ha sido increíble”, ha apuntado al término de la actuación de LaMov. “Han estado muy coordinados y la música se oía perfectamente”, ha añadido. Su hija, de ocho años, también ha acabado muy satisfecha: “El baile ha sido muy bonito. Lo hacen muy bien. Repetiré otro día seguro”.

“Es una experiencia sorprendente. Ver a LaMov es descubrir cómo se pueden expresar cosas con el cuerpo”, ha explicado por su parte Ana, quien ha apostillado que es muy positivo “acercar la cultura a la gente”. Antonio, por su parte, ha reconocido que este tipo de iniciativas anima al público, incluidos los más pequeños, a familiarizarse con la cultura: “Y más en entornos y barrios un poco más deteriorados. Es importante que el arte llegue a todo el mundo”.

Miguel Jiménez y Andrea Carrión, durante su actuación. / PABLO IBÁÑEZ

Sentimientos a flor de piel

Los asistentes se han sumergido en una experiencia única e intensa, observando cada gesto y desplazamiento con atención, conectando con los bailarines y sintiendo su tensión y vulnerabilidad. No en vano, la danza contemporánea trata de sentir y llevarse a casa algo diferente a través de las emociones. “La concentración ha sido total. No se oía ni un ruido durante la actuación. Ha sido muy emotivo. Se ha notado la sensibilidad de los artistas”, ha aportado Raquel, todavía con los sentimientos a flor de piel.

En el anfiteatro, Miguel Jiménez y Andrea Carrión han explorado los límites del cuerpo y la emoción en ‘The’, el resultado de más de un año de exploración e investigación escénica, un proceso en continuo movimiento en el que la pieza ha ido transformándose, desafiando y ampliando sus propios límites.

Salir, alejarse. Partir. Con esas tres palabras ha arrancado 'Exit', la creación de LaMov Danza. La pieza, firmada por el coreógrafo Víctor Jiménez, es una reflexión sobre los comienzos y los finales, sobre el impulso que lleva al movimiento y la necesidad de volver al punto de partida. En ‘Exit’, el escenario se convierte en espacio de tránsito, donde cada gesto y desplazamiento simboliza el inicio de un viaje, una conversación o una transformación interior. Hoy, las calles de Zaragoza han sido las tablas sobre las que disfrutar de un gran espectáculo, demostrando que la capital rezuma cultura.