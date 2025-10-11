Cuándo es el día del Niño en las Ferias de Valdespartera y cuánto costarán las atracciones
Las atracciones, tómbolas y casetas gastronómicas estarán abiertas hasta el domingo 19 de octubre, una semana después del fin de las Fiestas del Pilar
El Recinto Ferial de Valdespartera es todos los años uno de los lugares más visitados durante las Fiestas del Pilar. Miles de familias se desplazan cada tarde hasta el sur de Zaragoza para montarse en las múltiples atraciones, intentar ganar algún peluche en las tómbolas, cenar una mítica patata asada en los puestos gastronómicos o comerse un buñuelo en las churrerías. El ambiente que se vive en las Ferias es único y para todas las edades. Además, en el recinto ferial también se encuentran la Oktoberfest, el Espacio Zity o el Festival Internacional de Circo.
Hay atracciones que no fallan a su cita anual con Zaragoza como son la noria, la celda, al igual que tómbolas legendarias como es el caso de Antojitos, que da un ambiente especial a las Fiestas del Pilar. Cabe recordar que las ferias estarán abiertas incluso después de que se acaben de forma oficial los Pilares. El Recinto Ferial de Valdespartera abrirá sus puertas desde este viernes 3 de octubre hasta el domingo 19 de octubre. Además, todos los días habrá espectáculo de luz y sonido a las 20.30 horas y a las 23.00, aunque este año no habrá show de drones como en ediciones anteriores.
Muchos zaragozanos se quejan de la necesidad de tener un presupuesto abundante para que sus hijos puedan subirse en unas cuantas atracciones e intenten conseguir algún que otro premio en las diferentes tómbolas. Y es que los precios de las atracciones suben cada año como lo hace cualquier cosa en esta vida. Por lo tanto, muchas familias esperan con ganas la llegada del conocido como Día del Niño, una jornada con el precio de las atracciones al 50% y que este año coincidirá con el adiós al Recinto Ferial de Valdespartera.
Ferias a la mitad
Tal como ha anunciado el Ayuntamiento de Zaragoza, habrá que esperar hasta el domingo 19 de octubre para el Día del Niño. Las ferias abrirán de 12 a 15 horas y de 17.00 a 00.00 horas y también habrá un espectáculo de luz y sonido. Se espera una gran afluencia de gente que acudirá hasta Valdespartera para despedirse de las ferias con unos precios mucho más económicos que los habituales. Por otro lado, el sábado 18 de octubre, Zaragoza vivirá otra gran noche de fuegos artificiales lanzados desde el Recinto Ferial que prometen dejar una estampa visual inolvidable.
Aunque el Día del Niño suele llevarse todo el protagonismo del calendario ferial porque montarte en las atracciones sale un 50% más barato, también habrá otros días con una oferta muy similar. El martes 14, miércoles 15 y jueves 16 de octubre habrá un 2x1 en atracciones. Esta última jornada coincidirá con el Día sin ruido de 17.00 a 20 horas, cuando tómbolas, atracciones y restaurantes apagarán su habitual sonido para que puedan disfrutar personas con trastorno del espectro autista (TEA) y otras sensibilidades al ruido.
Horarios del Recinto Ferial de Valdespartera
- Sábado 11 de octubre: de 12:00 a 15:00h y de 17:00 a 05:00h
- Domingo 12 de octubre: de 12:00 a 15:00h y de 17:00 a 05:00h
- Lunes 13 de octubre: de 17:00 a 15:00 y de 17:00 a 01:00 h
- Martes 14 de octubre: de 17.00 a 1.00h
- Miércoles 15 de octubre: de 17.00 a 1.00h
- Jueves 16 de octubre: de 17.00 a 1.00h
- Viernes 17 de octubre: de 17.00 a 3.00h
- Sábado 18 de octubre: de 12:00 a 15:00 y de 17:00 a 03:00h
- Domingo 19 de octubre: de 12:00 a 15:00 y de 17:00 a 00:00h
