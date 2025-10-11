El abrazo entre Natalia Chueca y Naiara tras su concierto en la plaza del Pilar: "Me has emocionado"

Naiara nunca olvidará el concierto de este viernes por la noche en la plaza del Pilar de Zaragoza. La ganadora de Operación Triunfo 2023 brindó a los zaragozanos con un show muy emotivo con dedicatorias a su familia e incluso se atrevió a presentar una nueva jota a la Virgen del Pilar. La artista sabía que volvía a cantar en casa un año más tarde y que el público esperaba con ganas su aparición tras Paul Thin o Ruslana, sus antiguos compañeros en la famosa academia de OT.

Naiara recordó en el concierto de Los 40 Pop en las Fiestas del Pilar su infancia en Zaragoza relatando al público incluso cómo acudía de pequeña hasta la plaza para dar de comer a las palomas. La artista, muy emocionada durante todo su show, demostró nuevamente su energía electrizante y sensualidad que acompañan una voz capaz de cantar cualquier tipo de género desde un hit hasta una jota aragonesa.

Tras hacer vibrar a las más de 40.000 personas que se encontraban en la plaza del Pilar, Naiara terminó su show dando un gran abrazo a su familia que le ha apoyado en todo momento. El concierto de Los40 Pop continuó con dos actuaciones de gran nivel como fueron las de Depol y Nil Moliner.

"Ha sido muy emocionante"

Mientras los dos artistas catalanes se encargaban de poner a bailar a media Zaragoza con sus populares melodías (Ibiza, Te confieso o Libertad), Naiara recibía una sorpresa de Natalia Chueca detrás del escenario. La alcaldesa de la capital aragonesa no quiso perderse el espectáculo de la ganadora de OT 2023 y decidió felicitarla en persona junto a los camerinos. "Enhorabuena Naiara, ha sido una actuación muy emocionante. Ha sido precioso", le expresaba su felicitación Chueca a Naiara antes de fundirse en un cariñoso abrazo.

Antes de cerrar la noche en la plaza del Pilar en el multitudinario concierto de Los 40 Pop, la alcaldesa ya había disfrutado de la jota por las calles del centro de Zaragoza gracias a la tradicional ronda organizada por Templanza Aragonesa. Chueca se atrevió incluso a bailar con algunos de los joteros en la plaza José Sinués detrás del Teatro Principal.