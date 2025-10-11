El robo a Celtas Cortos en un concierto en unas Fiestas del Pilar de hace 30 años

Celtas Cortos se encuentra inmerso en una gira de celebración por su 40 aniversario que tendrá parada el 27 de febrero en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza. La banda vallisoletana siempre ha sido una de las habituales en las Fiestas del Pilar donde han vivido anécdotas de todo tipo.

Precisamente, para anunciar el concierto de Zaragoza del próximo año, uno de sus miembros originales (junto a Jesús Cifuentes es el único que queda de la formación original), Goyo Yeves ha querido rememorar lo que les sucedió en el concierto que ofrecieron “en 1992 o 1994” en el Príncipe Felipe. “Esta semana Zaragoza está de celebración por las Fiestas del Pilar y, para celebrarlo con vosotros, os contamos una anécdota de una de nuestras visitas allí”, aseguran en su perfil en las redes sociales.

'Cuéntame un cuento'

Dentro de una sección que llaman ‘Cuéntame un cuento’ como su famosa canción, Yeves comienza su relato así: “Zaragoza es una ciudad a la que vamos recurrentemente y recordando alguna cosa graciosa de allí, bueno, no fue tan graciosa, no nos hizo tanta gracia”, remarca entre risas para proseguir: “Era el año 1992 o 1994 en el Príncipe Felipe, y siempre que acaba un concierto hay que recoger un poco y estábamos cargando los instrumentos y de repente nos miramos y decimos ‘¿qué pasa?’”, dice con suspense para resolver el misterio: “Alguno que pensábamos que era del equipo técnico de allí cogió el bajo eléctrico y se piró con él, nos lo robó”, relata.

La publicación termina con un mensaje también en clave de humor: “No, gracioso no fue... Pero no os guardamos rencor 😜 ¡Ah! Y volvemos el año que viene (con todo el equipo), ¿nos vemos?”