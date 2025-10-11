La floristería de Zaragoza que lleva más de 40 años elaborando la Cruz de Lorena

Desde hace más de seis décadas, la Cruz de Lorena forma parte inseparable de la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar. Este símbolo mundial en la lucha contra la tuberculosis, adoptado en 1902, tiene en Zaragoza un significado especial: representa el esfuerzo colectivo y la devoción de cientos de trabajadores del hospital Royo Villanova, que cada año preparan su particular homenaje floral.

La tradición comenzó hace 65 años, cuando un enfermo del propio hospital propuso llevar la cruz a los pies de la Virgen. Desde entonces, la idea se ha mantenido viva gracias a la Asociación Cruz de Lorena, fundada en 2006, que coordina la participación de más de 300 miembros entre empleados y familiares del centro sanitario. Su labor va mucho más allá del gesto simbólico: es un testimonio de fe, memoria y comunidad.

Un trabajo artesanal de precisión y cariño

La cruz se elabora en la floristería Galvez, un taller con más de cuatro décadas de experiencia en el arte floral. Su confección es completamente artesanal y requiere semanas de preparación. En total, se emplean alrededor de 500 claveles rojos, cuidadosamente seleccionados a mano para asegurar su uniformidad y frescura.

Cada flor se fija sobre una estructura de madera mediante una combinación de alambre, tela y pegamento, técnica que permite dar consistencia y volumen a la figura. Para conservarla en perfecto estado durante la jornada festiva, se aplican productos naturales que mantienen los pétalos vivos y brillantes, incluso después de horas de exposición.

Más allá de su belleza, la Cruz de Lorena se ha convertido en un símbolo de esperanza para muchos zaragozanos. Año tras año, recuerda la importancia de la solidaridad, el trabajo en equipo y la capacidad de transformar la tradición en un gesto colectivo cargado de emoción y significado.