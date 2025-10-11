Las floristerías de Zaragoza, ante su día más grande: "Ayer trabajamos unas 14 horas"

El cachirulo, ropa y calzado cómodos, el traje tradicional para el día 12, muchas ganas de fiesta y, por supuesto, las flores. Dentro de los elementos imprescindibles para vivir las Fiestas del Pilar están los ramos de flores que llevarán masivamente los oferentes, durante toda la jornada del 12 de octubre, hasta la estructura votiva dedicada a la Virgen del Pilar.

Este 2025, dado el día de la semana en el que cae la festividad, domingo con un lunes festivo por delante, el aumento de encargos y ramos a elaborar por las floristerías es manifiesto. Rubén Cebollero, presidente de la Asociación de Floristas de Aragón y gerente de Gálvez Floristas, tasa ese aumento en aproximadamente un 10%, aunque aclara que “hay muchísimos encargos de última hora”, por lo que la cifra ascenderá. En este sentido, Raquel Oto, de la floristería Evaflor, asegura que "hemos perdido la cuenta de cuántos pedidos sobre la previsión inicial hemos realizado ya”.

Las floristas notan que cada año la demanda es mayor: “Vamos al desborde, porque es que ya no tenemos horas para preparar tantas cosas”, indica Conchita Martínez, de la céntrica e histórica floristería Marbid. Ella, con 80 años cumplidos y florista desde los 14, sigue juntando claveles en estas fechas porque su profesión le “gusta mucho": "Esto es un vicio”. Y es que las jornadas sin hora de cierre no se aguantan de cualquier manera. “Ayer estuvimos trabajando unas 14 horas; hoy no sabemos porque llevamos aquí desde las ocho de la mañana y hasta la hora que terminemos todos los encargos”, aclara Oto.

La cámara de conservación de Evaflor hasta los topes para atender todos los encargos pilaristas / MIGUEL ANGEL GRACIA

Ornamentos a juego con los trajes

Rubén Cebollero destaca que “es una fecha divertida y lo que no te da mucho placer cuando tú ves que un trocito de ese manto lo has hecho tú”. Su amor por este oficio les hace también ser consejeros para quienes se acercan a pedir sus ramos y, pese a que el clavel sigue siendo la estrella indiscutible, sí que han notado que hay más peticiones de hortensias o margaritas. “Hay mucha gente ahora que igual que llevan un buen traje, pues también quieren llevar un buen ramo”, explica Cebollero. En la misma línea, Raquel Oto comenta: “Llevamos unos años que nosotras intentamos guiar al cliente hacia ramos un poco más coloridos, un poco más silvestres, más acorde con la ropa que llevan”.

No en vano, el manto de la Virgen, que este año será blanco, se completa entorno a las 10.30 de la mañana, por lo tanto, la mayoría de los ramos que se entregan a los pies de la Virgen del Pilar ya no formarán parte de él y por eso desde las floristerías se reconduce hacia un tipo de flor más colorida. Y también ramos más sostenibles: “Los ramos de los floristas normalmente van todos siempre de forma ecológica porque hace unos años era una locura con el celofán, los lazos y hasta el papel de plata”, remarca Cebollero, que aconseja llevar las flores sueltas para evitar el exceso de residuos. A esto ayuda que actualmente los ramos de bastón son los más demandados.

Previsión, conservación y buen tiempo

¿Y cuánto puede costar uno de estos ramos? “Un ramo medio de ofrenda suelen ser unos 20 euros”, valora Oto. Siempre puede ser más o menos caro, dependiendo del gusto de quien los encarga. Precisamente, los encargos y la antelación sigue siendo uno de las demandas de las floristerías: “La gente tendría que ser más previsora y venir una semana o diez días antes, porque luego vienen los últimos y entonces se ha acabado el clavel blanco o el clavel rojo, y te da mucha rabia”, apostilla Conchita Martínez.

A última hora también estarán ellos y ellas dando servicio: “Porque como cada vez se alarga más y salen más tarde es que hay gente que lo necesita para por la tarde o la noche”, precisa Martínez. En cuanto a la conservación, con agua y algún conservante adicional es más que suficiente para que la flor llegue en el punto óptimo de apertura, según apunta Cebollero. La cantinela se repite en los locales a medida que va pasando la clientela: “Ponedlas en agua, sobre todo”.

Eva prepara una cesta para grupo para entregar en la Ofrenda de Flores este domingo / MIGUEL ANGEL GRACIA

Porque para la flor siempre es mejor el agua que el calor y para este día de la Hispanidad se espera una temperatura agradable, sol y nubes, y el cierzo calmado. Desde las 6.30 horas y hasta el filo de la medianoche, un río de flores preparadas con mimo por manos expertas que cortan ágiles y exactas cada tallo, los unen y modelan en cestas y centros para los grupos –“esta es para el grupo de el Centro Deportivo Militar El Soto”-, arremolinan claveles y florecillas en tiempo récord para formar los ramos que el 12 de octubre, una vez más, arroparán a la Virgen del Pilar.