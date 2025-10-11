Los Gigantes y Cabezudos conquistan La Jota: "Solo quiero que uno de ellos me choque los cinco"

Media hora antes de la salida de la comparsa, la zona del Pabellón Deportivo Municipal de La Jota ya estaba totalmente llena en la mañana de este sábado. Se dejaba entrever entre todas las personas congregadas que es fin de semana y el buen ambiente se respiraba desde todos los puntos del barrio zaragozano. Nadie se quería perder a sus personajes favoritos y los más pequeños intentaban buscar el mejor sitio para verlos, con alguna pelea entre ellos por colocarse en primera fila. Cuando el reloj marcaba las 12.00 horas, los cabezudos y gigantes ya empezaban a desfilar por La Jota y la música se puso también en marcha para el disfrute de todos los asistentes.

Con el sonido de las dulzainas todo el mundo empezaba a bailar y seguían el ritmo de estos personajes tan queridos tanto por mayores como pequeños. Aunque también existe debate sobre cuál de ellos gusta más a la gente y se escuchaban diversas opiniones. "Los gigantes son mejores porque son mucho más grandes", decía Marcos a su hermano Iván, pero este le replicaba diciendo que "los cabezudos te persiguen y son mucho más divertidos". Para gustos colores. Mientras, otros solo pensaban en disfrutar y mantenerse al margen. "Yo solo quiero que uno de ellos me choque los cinco", comentaba Pedro.

En imágenes | Los Gigantes y cabezudos invaden el barrio de La Jota / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Había otros que ya tenían la hoja de ruta planificada antes de salir de casa. "Nosotros vamos a acompañar la comparsa hasta que se acabe porque a los críos les encanta y después de ir a la de la plaza del Pilar querían venir a esta y lo mejor es que nos pilla más a mano. Aunque, puede ser que también vayamos al León Garganchón aprovechando que también lo tenemos al lado", afirmaba Luis, mientras seguía a los cabezudos y gigantes junto a sus hijos.

Tensión por seguir la marcha

Con el inicio de los saltos y bailes de los personajes la gente se sumó a la fiesta en un ambiente totalmente espectacular. Y los cabezudos no dudaron en salir en busca de algún niño, aunque no para todos los infantes es un momento precisamente de diversión. "No quiero que me persiga me da miedo", decía un niño a su madre mientras la abrazaba.

Con el movimiento de la comparsa a lo largo del barrio de La Jota comenzaban los momentos de tensión por seguir estando en la mejor posición posible y no perderlos de vista. Unos decidían avanzar lo más rápido posible entre los pequeños recovecos que se abrían entre la gente, mientras que otros querían adelantarse buscando otra ruta entre las calles para encontrarse con los personajes de frente. Las dudas invadían a varios asistentes sobre qué decisión tomar, pero al final la finalidad era la misma: conseguir ver en primera plana a los gigantes y cabezudos para que los niños y niñas disfruten a lo grande con sus personajes favoritos.

La imagen de todas las familias bailando al ritmo de las dulzainas y los giros y saltos de los cabezudos y gigantes era totalmente mágica. Las miradas de los niños eran de embelesamiento total al ver a sus personajes desde tan cerca demostrando que la comparsa conquistó el barrio de La Jota desde su principio hasta el final.