Un grupo de jotas vuelve a cantar la canción del momento en estas Fiestas del Pilar: "La Morocha"

El grupo Otero del Cid ha vuelto a bailar su jota más viral tras el éxito del pasado domingo. El grupo ha interpretado la original versión de La Morocha, la canción de moda del verano, este sábado en la plaza de la sede de Ibercaja. La actuación, que fusionó el sonido inconfundible de la jota con el pegadizo ritmo del tema de los argentinos Luck Ra y BM, no solo cautivó al público presente, sino que también se ha hecho viral en redes sociales, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de estas Fiestas del Pilar.

Cerca de doscientas personas no se han querido perder la actuación de este baile en la centrica plaza de la capital aragonesa. “No nos esperábamos esta repercusión”, reconoía hace unos días Maite Acero, directora del grupo de jota con raíces en Ateca y sede actual en la Escuela de Jota de Valdefierro tras el éxito de la jota.

EN IMÁGENES | Actuación del grupo Otero del Cid que se ha hecho viral con la versión jotera de La Morocha / Pablo Ibáñez

La de hoy no ha sido la primera actuación del grupo en estas Fiestas del Pilar. El grupo actuó el domingo a las 18.30 horas ante numerosos viandantes que paseaban por el centro de la capital aragonesa pese al cierzo. El momento fue grabado y compartido en redes sociales por la comunicadora zaragozana La chica del zapato naranja, y en apenas 48 horas ya acumula más de 100.000 visualizaciones.

Cabe destacar que la Asociación Alzapón es también la responsable de la exposición de Indumentaria aragonesa 'Aragón, traje y liezo', que se puede visitar durante los festejos en el espacio Xplora, en la misma plaza Basilio Paraíso. El horario de la exhibición es del 6 al 10 de octubre de 9.15 a 13.00 horas, y del 13 al 17 de octubre de 8.15 a 14 horas.