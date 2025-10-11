La historia de por qué Carmen Sevilla donó sus joyas a la Virgen del Pilar y se casó en la basílica: "Era muy devota"

La artista Carmen Sevilla, fallecida hace dos años a los 92 años, donó sus joyas a la Virgen del Pilar para que se incorporaran a su joyero, convertido en un museo, como se puede ver al visitarlo.

El catedrático de Historia y presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis, Domingo Buesa, recuerda haber sido testigo hace unos pocos años del magnífico regalo de una joya de la famosa actriz Carmen Sevilla a la Virgen del Pilar.

Buesa contó para EL PERIÓDICO DE ARAGÓN cómo tuvo "el honor" de acompañarla hasta la sacristía de la Virgen, "el espacio donde se realizan estas donaciones que continúan la vieja tradición centenaria", asegura. "Su puerta está abierta, como hace siglos, a todos aquellos que quieren colocar a los pies de la Virgen algún objeto que van a compartir dentro de esa profunda devoción pilarista, que se ha mantenido viva a lo largo de dos mil años", añade.

Domingo Buesa junto a Carmen Sevilla en el Pilar

La joven actriz de 22 años contrajo matrimonio en la basílica del Pilar con el exitoso compositor Augusto Algueró, creador de algunas de las bandas sonoras más famosas del cine español de la época. Fue el 23 de febrero de 1961. La prensa nacional bautizó este evento como ‘la boda del siglo’.

Carmen durmió la noche anterior en el Gran Hotel, el vestido era del diseñador turolense Pertegaz, y 300 invitados asistieron al banquete en el Hostal del Ciervo de los Monegros.

Inicialmente estaba previsto el acceso libre a la basílica, pero los fans de la artista desbordaron todas las previsiones y se limitó el acceso. Miles de personas siguieron la ceremonia en la plaza gracias a unos altavoces instalados.

En 2009 estuvo en las Fiestas del Pilar. Fue por un homenaje. El que el espectáculo El Pilar con nuestros mayores que encabezaba cada año Corita Viamonte en la sala Multiusos de Zaragoza. "Ella es muy devota de la Virgen y, siempre que ha estado aquí, ha ido a verla", aseguró Corita. "Además, el público la sigue queriendo mucho".