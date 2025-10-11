Historia del Rosario de la Aurora: la procesión más madrugadora de las Fiestas del Pilar

La Ofrenda de Flores acapara todo el protagonismo de cada 12 de octubre en Zaragoza. Miles de zaragozanos y visitantes se visten desde primera hora de la mañana con el traje tradicional para acudir hasta la plaza del Pilar y entregar su colorida ofrenda a la Virgen cuyo manto va creciendo con el paso de las horas. Aún más pronto sale a las calles de Zaragoza la procesión más madrugadora de las Fiestas del Pilar: el Rosario de la Aurora.

Cuando muchos zaragozanos salen de los bares del Casco Histórico de vuelta a casa tras una noche de fiesta se topan por la calle Alfonso o la Plaza del Pilar con la procesión del Rosario de la Aurora. Una celebración de la que se tiene constancia desde el siglo XVIII en Zaragoza.

Esta tempranera celebración religiosa que porta las imágenes de la Virgen del Rosario y de Santo Domingo de Guzmán comienza de la Parroquia de San Pablo y acaba en la Plaza del Pilar tras recorrer la calle San Pablo, la avenida César Augusto, Torrenueva, plaza San Felipe, Alfonso I y Plaza del Pilar. También es costumbre, que el centenar de fieles que se atreven a levantarse tan pronto en un día tan grande como el 12 de octubre, realice una ofrenda a la Virgen del Pilar.

Historia del Rosario de la Aurora

Muchos zaragozanos desconocen cuál es el origen de la procesión del Rosario de la Aurora. Según el Ayuntamiento de Zaragoza, en el libro de actas de la Cofradía del Santísimo Rosario de Nuestra Señora del Pilar aparece una nota que daría origen a esta tradición tras arraigada. Mariana Velilla presentó el 3 de julio en 1756 una solicitud al Cabildo para poder rezar, junto a seis personas más, antes del alba del día del Pilar un rosario en la Santa Capilla saliendo al exterior del templo en los últimos misterios.

Para descubrir más información al respecto del Rosario de la Aurora se puede consultar el libro de Pedro Gascón 'Rosario de Nuestra Señora del Pilar'. Según este autor, existía en la primera mitad del siglo XVIII, la costumbre del rezo comunitarrio en la santa capilla del Pilar con gran afluencia de devotos. Los primeros cortejos callejeros son los de la propia Mariana Velilla, natural de Ambel, con un "aparato exterior pobre, pero devoto".

Tal como recoge el texto, el Rosario de la Aurora fue ganando rápidamente una extraordinaria popularidad, incrementándose el número de asistentes y adquiriéndose costeadas insignias como faroles o pendones.

Una expresión muy común

Una de las expresiones más comunes del castellano es sin ninguna duda 'acabar como el rosario de la aurora' que, según el diccionario de la Lengua Española, significa "desbandarse descompuesta y tumultuariamente los asistentes a una reunión por falta de acuerdo".

La expresión «acabar como el rosario de la aurora» proviene de un acontecimiento histórico ocurrido en Málaga, en el siglo XVIII, durante una procesión del Rosario de la Aurora. Si bien es cierto que el origen puede ser algo confuso y otros historiadores lo atribuyen a otra localidad.