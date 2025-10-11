Leiva y Tako lideran la programación musical del Día del Pilar

Leiva lidera la programación musical del Día del Pilar con su gira 'Gigante'. Los fans del artista madrileño tienen una cita a las 22.00 horas en el pabellón Príncipe Felipe en el que será el concierto de la jornada. Con las entradas agotadas desde hace días, Leiva interpretará un amplio repertorio que combina canciones de su nuevo álbum, como ‘Bajo presión’ o ‘Ácido’, con éxitos antiguos de su trayectoria, incluidos los de Pereza. En los conciertos de la gira, Leiva viene tocando temas como ‘La lluvia en los zapatos’, ‘Terriblemente cruel’ y ‘Princesas’.

Recuperado de los problemas de salud que incluso le llevaron a cancelar en septiembre su concierto en Guadalajara, Leiva emocionará al público zaragozano con su voz y carisma y un puñado de canciones de pegadizas melodías.

Los conciertos destacados de la jornada dominical incluyen otras paradas obligadas por toda Zaragoza. La Estación del Norte acogerá a partir de las 19.30 horas el concierto de Nat Simons y Aurora Beltrán (exTahúres Zurdos) junto a Mariano Casanova. Su pequeña gira 'Chicas Fuertes' supone la unión de dos grandes artistas femeninas de ‘rock’ que representan diferentes generaciones. Casanova (exDistrito 14), por su parte, es uno de los referentes del ‘rock’ aragonés.

A la misma hora (19.00 horas), pero en otro escenario, Blackworks, referente internacional del 'techno' y 'hard-techno', hará bailar al Espacio Zity en Valdespartera con su propuesta electrónica única que, sumada a los sonidos más emergentes de Europa, llega a Zaragoza tras conquistar escenarios de medio mundo.

La Casa del Loco, cuna durante las Fiestas del Pilar del mejor 'rock and roll', acogerá a las 21.00 horas el concierto de The Reflectors y de For Sale. Los primeros son una de las grandes referencias actuales del 'punk power pop' californiano, herederos de Los Ramones y referentes juveniles. La sala zaragozana acogerá también a la banda zaragozana de 'power' pop For Sale, que este mismo año cumplió un sueño al tocar en The Cavern, el club que vio nacer a Los Beatles en el marco del festival lnternational Pop Overthrow.

El Canto del Loco

Una hora más tarde, a las 22.00, las Food Trucks (Parque de San Pablo) vivirán un tributo a una de las bandas más reconocidas del panorama musical nacional con Encanto del Loco, que transportará a los asistentes hasta un par de décadas atrás para disfrutar con las canciones más pegadizas del Canto del Loco.

La Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza será el escenario en el que a partir de las 22.30 horas el grupo navarro Puro Relajo acercará su mezcla de música mexicana, latina y en euskera a los asistentes. Bajo, guitarra, acordeón y trompetas se mezclan con su particular voz para desarrollar un espectáculo diferente.

Un referente de la música aragonesa

El cierre de la jornada lo protagonizará un clásico de las Fiestas del Pilar: Tako, grupo que no podía faltar a su cita con el Espacio Zity del Recinto Ferial de Valdespatera (01.00 horas). Los incondicionales de este icono del más puro 'rock and roll' celebrarán los 40 años que llevan tocando temas míticos como 'Carpintero de condenas', 'La Dama de Blanco' o 'Poeta Nocturno'. 'Rock and roll' en estado puro.