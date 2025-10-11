Loquillo derrocha actitud y veteranía en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza

Saber con exactitud las veces que José María Sanz, Loquillo, ha actuado en Zaragoza sería casi una misión imposible, pero lo que se puede afirmar con absoluta seguridad es que sus seguidores han salido de todas ellas totalmente saciados y con una sonrisa de oreja a oreja. Este sábado previo al día grande de las Fiestas del Pilar no ha sido una excepción. El Loco llegaba al Príncipe Felipe con su gira Corazones legendarios –el disco doble en el que revisita sus grandes éxitos tras 47 años de carrera– y, para no perder la costumbre, ha vuelto a imponer su ley. El concierto ha sido una concatenación de singles sin descanso. Canciones que han marcado la vida de varias generaciones y que han sido coreadas con fuerza por las 6.000 gargantas reunidas en el Príncipe Felipe.

El pabellón municipal se ha llenado para escuchar a uno de los últimos clásicos y, sin duda, uno de los grandes frontmans de la historia del rock estatal. El Loco ha empezado con En las calles de Madrid y ha seguido con Línea clara, María, Sol y Los buscadores. Salud y rock and roll y El hombre de negro han empezado a subir la temperatura en un concierto compuesto casi en su totalidad por las canciones de ese último Corazones legendarios, en el que Loquillo se ha acompañado de grandes artistas (Raphael, Bunbury, Calamaro, Miguel Ríos, Manolo García, Leiva...) para revisitar sus éxitos.

Arropado por una banda de muchos quilates y muy bien flanqueado por las guitarras de Igor Paskual y Josu García (ex Más Birras), el del barrio de El Clot ha derrochado actitud y veteranía en un concierto sin fisuras que a partir de ese momento ha comenzado a encadenar singles sin pausa: El rompeolas (muy aplaudida por el público), Rock suave, El último clásicoCarne para Linda (en la que ha bajado a la pista para saludar a los espectadores de la primera fila mientras cantaba), Rey del glam, La mataré, Rock and roll actitud, Feo, fuerte y formal o Rock and roll star.

Como suele ser habitual (también fue su elegida en el Vive Latino de 2023), Loquillo ha puesto el broche de oro a un concierto de casi dos horas con Cadillac solitario y sus versos, coreados con fuerza, se han escuchado hasta en la plaza del Pilar.

El del Clot ha tomado el título de su último disco del Legendary Hearts, en el que su admirado Lou Reed cantaba aquello de «tienes que pelear por tu legendario amor». En el caso del Loco, está claro que siempre fue el rock and roll.