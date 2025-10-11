Mikel Izal alcanza su particular paraíso en el Espacio Zity

Zaragoza ha cantado, bailado y disfrutado a lo grande de Mikel Izal. El navarro lo ha dado todo encima del escenario del Espacio Zity en la noche de este sábado en su último concierto en este 2025. La conclusión a su última actuación ha sido una oda al indie tan característico del artista.

El ambiente previo al concierto ha sido espectacular, con mucho público abarcando casi la mitad de la carpa central y cuando la voz de Izal se ha escuchado por los altavoces mucha más gente se iba sumando a la fiesta del indie.

La puesta en escena de Izal ha sido impactante con un juego de luces rojas y blancas y él colocado en lo más alto del escenario mientras todo el público ya comenzaba a animarse cantando al unísono con el navarro El miedo. Con El grito, todos los asistentes han empezado a saltar y bailar sin parar al compás del artista.

El ritmo iba en aumento con canciones como El hombre que podía volar pero no sabía cómo o Pánico práctico y poco a poco se ha ido formando una comunión perfecta entre Izal y el público de Zaragoza. La pasión iba en aumento a medida que el concierto avanzaba.

El navarro sabe perfectamente cómo es actuar en Zaragoza después del Vive Latino del año pasado y sabía perfectamente cómo conectar con el público de la capital aragonesa con un setlist pensado a la perfección.

A medida que temas de su último disco como El presente o La verdad retumbaban por todo el escenario, se iba creando una fusión perfecta para el disfrute general hasta llegar al cenit total.

El viaje sonoro orquestado por el artista navarro ha sido perfecto pasando por fases de introspección con las que el público conectando desde el primer momento ha llegado a su punto álgido con la llegada a El Paraíso.

La última canción ha llevado al éxtasis a sus fans más fieles para concluir una odisea musical al alcance de muy pocos artistas. Un cierre perfecto, al nivel del propio concierto, en el que Zaragoza ha vibrado al puro estilo indie de Izal, constatando que en solitario le queda cuerda para rato al artista navarro.