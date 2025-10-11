Más personal, voluntarios y un plus salarial: la otra cara del día del Pilar

Zaragoza acostumbra a lucir su mejor cara el 12 de octubre. La ciudad se funde en una celebración que moviliza a miles de personas con una dirección muy clara: la plaza del Pilar, donde la Virgen preside un manto ciudadano, elaborado ramo a ramo. Es el epicentro del día del Pilar, que este año estará marcado por la huelga del tranvía y que exige movilizar a un número ingente de trabajadores que garantizan la seguridad, la limpieza, la movilidad o todo aquello que uno necesite, como un tentempié en alguno de los cientos de bares y restaurantes abiertos. Un despliegue que, claro está, no sale gratis.

Trabajar en festivo no suele gustar a todos, aunque suele tener su compensación económica, según dónde se trabaje. Como cada año, el Ayuntamiento de Zaragoza ha diseñado un dispositivo especial para las fiestas que tiene un refuerzo extra el 12 de octubre, un día en el que a las brigadas de limpieza les toca madrugar más de lo habitual para poder dejar a punto todo el recorrido de la ofrenda, con una actuación de limpieza intensiva desde la plaza Aragón hasta la del Pilar. Trabajos que van rematando a lo largo de todo el día para que el centro de la capital luzca su mejor cara.

Para tener las calles en las mejores condiciones durante todos los días festivos, con sus correspondientes noches de fiesta, el Servicio de Limpieza Pública y Gestión de Residuos ha reforzado sus equipos con 13 brigadas extra que desarrollan su labor diariamente en zonas muy concretas, con horarios repartidos a lo largo de las 24 horas del día en función de las necesidades previstas en cada una de ellas. Valdespartera, la plaza del Pilar, Independencia, el entorno de la plaza de Toros o las riberas son los puntos calientes en los que se intensifican los trabajos de limpieza.

Refuerzo de bus y tranvía

Lo mismo sucede en el transporte público, este año marcado por la huelga del tranvía. El consistorio, además de poner en marcha líneas de bus lanzaderas especiales a espacios como el recinto ferial, refuerza el servicio diario, también el día del Pilar, de manera que la plantilla de trabajadores circulando por las calles de la ciudad se dispara, puesto que coinciden más buses que nunca en servicio.

Más allá de las horas extra que puedan realizar, que o bien cobran o se les compensan con días, el convenio de los conductores incluye un plus de 257 euros brutos por día. Esta cuantía la cobran los trabajadores que presten servicio en los fines de semana de Pilares (4 y 5 y 11 y 12 de octubre) siempre y cuando estos cuatro días no estuvieran ya en su calendario laboral. Es decir, en caso de que tengan que reforzar alguno de estos cuatro días o se presenten voluntarios para trabajar. Como máximo, pueden cobrar 1.028 euros brutos extra si refuerzan las cuatro jornadas.

También la plantilla del tranvía cobra un extra de 55 euros por transportar a los cientos de zaragozanos y turistas durante el día del Pilar.

Por otro lado están los policías locales, volcados igualmente en mantener la esencia de la capital aragonesa y todos operativos durante estos días festivos. En este caso, no cobran un extra por tener que patrullar la ciudad en el día del Pilar, pero sí reciben un día a cambio como compensación.

Otra flota que está al 100% es la de los taxis durante estos días de Pilares, un servicio esencial que lucha con servicios como los de Uber, Cabify y Bolt que adaptan sus tarifas a la demanda del momento.

Y cómo no, los voluntarios son una parte esencial de las fiestas. Siempre al servicio de la ciudadanía porque sí, por la ciudad.