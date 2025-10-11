Este es el programa de las Fiestas del Pilar de Zaragoza para hoy, sábado 11 de octubre
Consulta el programa completo aquí
Las Fiestas del Pilar 2025 de Zaragoza se preparan para el último día de fiestas antes de la Ofrenda de Flores. La capital aragonesa vivirá una jornada llena de actos por los cuatro costados de la ciudad. La subida de la Virgen del Pilar a la estructura de la ofranda tendrá lugar a las 12.00 horas, Dani Martínez llega al Auditorio de Zaragoza para presentar su show y Loquillo actuará en el Príncipe Felipe.
Sábado 11 de octubre
- 08:00 h.:FERIA DEL PILAR 2025. Vaquillas. Plaza de Toros de la Misericordia.
- 09:00 h.: V TORNEO FRONTENIS FIESTAS DEL PILAR, C.D.M. Mudéjar.
- 10:00 h.: ESCUELAS INFANTILES DE JOTA (FFAMA): ALMA DE ARAGÓN (10:00 h), DANZAR (10:30 h), SIMPATÍA ARAGONESA (12:30 h), D’ ARAGÓN (13:00 h), LA FIERA (13:30 h).Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).
- 11:00 h.: EL PILAR EN MIRALBUENO. TRAGACHICOS. De 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h. Parque Vistabella.
- 11:00 h.: PARQUE DE LAS MARIONETAS. XV FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE FERIA. Actúan: ARTE FUSIÓN TÍTERES, PERIPLO MARIONETAS, NARANJA LIMA, TÍTERES SIN CABEZA, CIVI CIVIAC, PIZZICATO, ANEMARTEPULCINELLA, MIGUEL OYARZUN, ZUM-ZUM TEATRE, ORQUESTA DE LAS ESQUINAS, APIKIPALA, TROPOS TEATRO, RUBÉN DÍAZ. Horario: de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h.Zona del Quiosco de la Música del Parque José Antonio Labordeta.
- 11:00 h.: LAS TRIBUS DEL PARQUE. “Magicus Zaragoza” (+3 años). Sesiones: 11:00, 17:00 y 19:00 h (90 minutos). Aula de la Naturaleza del Parque Grande José Antonio Labordeta (P.º de Mariano Renovales).
- 11:00 h.: MUESTRA DE ARTESANÍA ARTÍSTICA Y AGROALIMENTARIA ARAGONESA. De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 h. Organiza Asociación de Artesanos Alimentarios de Aragón “San Jorge” y la Asociación Profesional de Artesanos de Aragón. Plaza de los Sitios.
- 11:00 h.:EL PILAR EN LA JOTA. LEÓN GARGANCHÓN. De 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00h. Plaza Albada.
- 11:00 h.: EL PILAR EN LAS ARMAS. MERCADILLO ARTESANO. De 11:00h a 20:00 h. Plaza Mariano de Cavia.
- 11:15 h.: Visita guiada a los cuatro museos de la Ruta Caesaraugusta. Salida desde el Museo del Foro de Caesaraugusta.
- 11:30 h.: DANZA CONTEMPORÁNEA. MANUEL JIMÉNEZ & ANDREA CARRIÓN (Murcia) presenta “The”. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4).
- 11:30 h.: RÍO Y JUEGO. Espacio Infantil de Fiestas. Horario: de 11:30h a 14:00 h y de 17:30 a 20:00 h. Frente Fluvial Expo.
- 11:30 h.: CLIFF THE MAGICIAN (Reino Unido) “English is Magic”. Magia Familiar. El Sótano Mágico (C/ San Pablo, 43).
- 11:30 h.: FERIA DEL PILAR 2025. FINAL DEL GRAND PRIX CAMPEONATO DE ARAGÓN 2025. Plaza de Toros de la Misericordia.
- 12:00 h.: LA SUBIDA DE LA VIRGEN DEL PILAR. ACTO INSTITUCIONAL DE COLOCACIÓN DE LA VIRGEN EN LA ESTRUCTURA DE LA OFRENDA DE FLORES. Plaza del Pilar.
- 12:00 h.:EL PILAR EN LA JOTA. COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS. Salida desde P.D.M. La Jota.
- 12:00 h.: EL PILAR EN ALFOCEA. CHARRAIRE (Aragón) presenta "Caperucita feroz y el lobo de la lámpara". Parque.
- 12:00 h.: EL PILAR EN TORRECILLA DE VALMADRID. K DE CALLE (Aragón) presenta "La leyenda del primer faraón". C/Paradero.
- 12:00 h.: OFF DE CALLE. LADINAMO (Cataluña) presenta “Music on cycles”. Música itinerante de Plaza Aragón a Plaza España.
- 12:00 h.: DANZA CONTEMPORÁNEA. CÍA LAMOV (Aragón) presenta “Exit”. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4).
- 12:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TALLER INFANTIL CON PINTACARAS. Parque de San Pablo.
- 12:00 h.: EL CARRO DE LA ALEGRÍA. Espectáculo familiar. Museo del Fuego y los Bomberos (C/ Ramón y Cajal, 32).
- 12:00 h.: ¡MADRE MÍA! Con Marisol Aznar. Teatro de las Esquinas.
- 12:00 h.: TEATRO ARBOLÉ presenta LA BARRACA DE LOS TÍTERES. Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30, 19:30 y 20:30 h. C/ Moret.
- 12:00 h.: LOS GANDULES presentan “GANDULFIGHTER”. Pases 12:00 y 19:00h. Centro Cívico La Almozara (Av. Puerta Sancho, 30)
- 12:00 h.: II FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRCO DE ZARAGOZA. Pases a las 12:00, 16:00 y a las 19:00 h.Gran carpa blanca Valdespartera.
- 12:00 h.: PLANETA JURÁSICO. Pases cada 30 minutos de 12:00 a 14.00 y de 17:00 a 23:00 h. Carpa blanca Valdespartera.
- 12:30 h.: ESPACIO ZITY presenta “MONÓLOGOS ALL STAR” con Pepe Céspedes, May-Te, Rubén García y Joze Campoy. Recinto Ferial de Valdespartera.
- 12:30 h.: IN MATERIA. Rock & Blues (C/ Cuatro de Agosto, 5).
- 13:00 h.:DANZA CONTEMPORÁNEA. MANUEL JIMÉNEZ & ANDREA CARRIÓN (Murcia) presenta “The”. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4).
- 13:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. VERMUT PARTY CON AMVA FEST. Parque de San Pablo.
- 13:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. ALMOZANDIA TEATRO presenta “Rockolas TV” (espectáculo infantil). Parque de San Pablo.
- 14:30 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. VALIENTE CLUB con DJ ZOE.Parque de San Pablo.
- 16:00 h.: EL PILAR EN MIRALBUENO. TRAGACHICOS. De 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h. Parque Vistabella.
- 16:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. CANALLA CLUB. Parque de San Pablo.
- 16:00 h.:EL PILAR EN LA JOTA. LEÓN GARGANCHÓN. De 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00h. Plaza Albada.
- 16:30 h.: LOS PILARES DE LA TIERRA. Adaptación musical del best seller de Ken Follett. Funciones: 16:30 y 20:00 h. Teatro Principal.
- 16:30 h.: TARDEO REMEMBER ISMA NORDIC. Sala Oasis (C/ Basilio Boggiero, 28).
- 17:00 h.: DENOMINACIÓN DE ORIGEN: USANZA ARAGONESA. Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).
- 17:00 h.: PARQUE DE LAS MARIONETAS. XV FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE FERIA. Actúan: ARTE FUSIÓN TÍTERES, PERIPLO MARIONETAS, NARANJA LIMA, TÍTERES SIN CABEZA, CIVI CIVIAC, PIZZICATO, ANEMARTEPULCINELLA, MIGUEL OYARZUN, ZUM-ZUM TEATRE, ORQUESTA DE LAS ESQUINAS, APIKIPALA, TROPOS TEATRO, RUBÉN DÍAZ. Horario: de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h. Zona del Quiosco de la Música del Parque José Antonio Labordeta.
- 17:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TALLER INFANTIL CON PINTACARAS. Parque de San Pablo.
- 17:00 h.: MAMMA MIA!, EL MUSICAL. Funciones 17:00 h. y 21:00 h. Palacio de Congresos de Zaragoza.
- 17:00 h.: CLIFF THE MAGICIAN (Reino Unido) “English is Magic”. Magia Familiar. El Sótano Mágico (C/ San Pablo, 43).
- 17:30 h.: FERIA DEL PILAR 2025. CORRIDA DE TOROS. Alejandro Talavante, Roca Rey, Tristán Barroso. Ganadería Juan Pedro Domecq. Plaza de Toros de la Misericordia.
- 17:30 h.: RÍO Y JUEGO. Espacio Infantil de Fiestas. Horario: de 11:30h a 14:00 h y de 17:30 a 20:00 h. Frente Fluvial Expo.
- 17:30 h.: TEATRO ARBOLÉ presenta LA BARRACA DE LOS TÍTERES. Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30, 19:30 y 20:30 h. C/ Moret.
- 17:30 h.:ESPACIO ZITY en concierto: WE ARE NOT DJS + JUANCASUPERSUB DJ + RIALTO + MIKEL IZAL + MISS CAFFEINA. Recinto Ferial de Valdespartera.
- 17:30 h.: TALLER FAMILIAR NOTAS DE CIENCIA (+ 6 años). CaixaForum Zaragoza (Avda. Anselmo Clavé, 4)
- 18:00 h.: HUMOR. MARCEL GROSS (Cataluña) presenta "Los mejores momentos de Marcel Gross". Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4).
- 18:00 h.: EL PILAR EN ARCOSUR. MARICUELA (Aragón) presenta "Quien canta su mal espanta". Casa de Arcosur.
- 18:00 h.: EL PILAR EN SANTA ISABEL. ASIER NUEI (Aragón) presenta "Ilusión". Plaza de la Libertad.
- 18:00 h.: DENOMINACIÓN DE ORIGEN: D’ ARAGÓN (FFAMA). Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).
- 18:00 h.:DANI MARTÍNEZ. Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.
- 18:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. ALMOZANDIA TEATRO presenta “Rockolas TV” (espectáculo infantil). Parque de San Pablo.
- 18:00 h.: THE CORTOS con DIEGO PEÑA y JUAKO MALAVIRGEN presentan ¡CORTEN! Centro Cívico Río Ebro (C/ Mª Zambrano, 56).
- 18:30 h.: BANDAS EN LA GRANJA. AGRUPACIÓN MUSICAL DELICIAS. Cúpula Geodésica. Parque de la Granja (Camino de Cabaldos, 45).
- 18:30 h.: REMÁTAME OTRA VEZ Con Jesús Cabrero, Ángel Ruiz, Belinda Washington, Juanjo Cucalón y Roser Pujol. Pases 18:30 y 21:00 horas. Teatro de las Esquinas.
- 19:00 h.: Novena, CLAUSTRO MAGNO y SALVE SOLEMNE en la Santa y Angélica Capilla de la catedral Basílica de Nuestra Señora del Pilar.
- 19:00 h.: DENOMINACIÓN DE ORIGEN: ROYO DEL RABAL. Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).
- 19:00 h.: PILAR JOVEN: FIESTA VIRAL LIGHT para jóvenes entre 14 y 17 años. Sin alcohol. AARON MVP, PATRICIA NINE y ALEX MELERO. De 19 a 24 h. Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.
- 19:00 h.: DELICIAS DE CIRCO. CIRKO PSIKARIO (C. de Madrid) presenta “¡Qué disparate!”. Parque Delicias.
- 19:00 h.: Visita Virtual con gafas 3D. Museo del Teatro de Caesaraugusta.
- 19:00 h.: TEATRO LÍRICO DE ZARAGOZA presenta ZARZUELA “LOS GAVILANES”. Salón de Actos del Colegio Mayor Universitario Virgen del Carmen (C/ Albareda, 23).
- 19:00 h.: REMINISCENCIA. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta.
- 19:00 h.: LOS GANDULES presentan “GANDULFIGHTER”. Pases 12:00 y 19:00h. Centro Cívico La Almozara (Av. Puerta Sancho, 30)
- 19:00 h.: LA ODISEA, con SOBRAS COMPLETAS. Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter (C/ de Raquel Meller, 2)
- 19:30 h.: HERMANOS MARTÍNEZ + VOLADOR. Estación del Norte.
- 19:30 h.: OFF DE CALLE. MARZO MAYEA TEATRO (Aragón) presenta “Urgente”. Itinerante. Inicio en Plaza Aragón.
- 19:30 h.: UMBRA en concierto. Centro Cívico Delicias (Av. Navarra 54)
- 20:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. MODELO. Parque de San Pablo.
- 20:00 h.: “UN SHOW DE STAND UP”. Duelo de cómicas con CHARLIE PEE, IRENE MINOVAS, RAQUEL HERVÁS, Teatro Arbolé.
- 20:00 h.: LOS PILARES DE LA TIERRA. Adaptación musical del best seller de Ken Follett. Funciones: 16:30 y 20:00 h. Teatro Principal.
- 20:00 h.: TEATRO INDIGESTO presenta COMISARÍA EN FIESTAS: “EL REALITY”. Teatro del Mercado.
- 20:00 h.: “2 KINDER GÜENOS” ESPECIAL PILARES. Espectáculo de monólogos e improvisación con Felipe Torres y Mariano Bartolomé. El Refugio del Crápula (C/ Mayor 56).
- 20:00 h.: “SARAO”, con Javier Segarra, Lola Moreno, Silvia Fox y el Ballet Internacional. Producciones Teatrales LUIS PARDOS. Auditorio WTCZ.
- 20:15 h.: AGUA, LUZ Y SONIDO. GRANDES COMPOSITORES DE BANDAS SONORAS. Ennio Morricone. Fuentes del Parque José Antonio Labordeta.
- 20:30 h.: JUAN CAPILLA (Zaragoza) “Indomable +18”. Magia de Salón. El Sótano Mágico (C/ San Pablo, 43).
- 21:00 h.:FUEGOS ARTIFICIALES. Espectáculo Piromusical. Parque Pignatelli.
- 21:00 h.: KILLER BARBIES + LA DOLORITAS. Jardín de Invierno. Parque José Antonio Labordeta.
- 21:00 h.:DANI MARTÍNEZ. Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.
- 21:00 h.: LOQUILLO presenta “CORAZONES LEGENDARIOS”. Pabellón Príncipe Felipe.
- 21:00 h.: REMÁTAME OTRA VEZ Con Jesús Cabrero, Ángel Ruiz, Belinda Washington, Juanjo Cucalón y Roser Pujol. Pases 18:30 y 21:00 horas. Teatro de las Esquinas.
- 21:00 h.: MAMMA MIA!, EL MUSICAL. Funciones 17:00 h. y 21:00 h. Palacio de Congresos de Zaragoza.
- 21:00 h.: NITA&THE WILD CATS (rock&roll 50' en adelante). Moliner 7 Sala (C/ Mª Moliner 7).
- 21:00 h.: PRIVATE FUNCTION + LOS BIEN BIEN. La Casa del Loco (C/ Mayor, 10).
- 21:00 h.: SLOW BURN DRIFTERS (USA). Alternative-Indie, Gothic Americano, y Dream Pop. Sala Creedence (Plaza San Lamberto, 3).
- 21:00 h.: INMIGRANTS + VIRGO THE SUPERCLUSTERS. La Ley Seca (C/Sevilla, 2).
- 21:30 h.:CADENA SER presenta LOS40 INDEPENDANCE: REBECA BROWN, ABEL RAMOS, JULIO NAVAS, ABEL THE KID FT NOEMY, DANY BPM Y ARTURO GRAO, JOSÉ M DURO. Escenario Ambar Fuente de Goya (Plaza del Pilar).
- 21:30 h.: ¡ESAS PALMAS, COÑO! Tributo a SINIESTRO TOTAL. Sala Z (C/ Felix Latassa, 14).
- 22:00 h.: CIRCO DEL MIEDO. Gran Carpa blanca Valdespartera.
- 22:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. FIESTA DJ PERDIDOS EN LOS 80`S. Parque de San Pablo.
- 23:00 h.: RONDAS JOTERAS: CASTAÑUELAS DE ARAGÓN. Recorrido: Plaza de San Miguel, Coso, Puerta Cinegia, Teatro Principal, C/ Verónica, C/ Don Jaime, Plaza de Santa Cruz, C/ Manifestación, C/ Alfonso I.
- 23:00 h.:V ENCUENTRO DJs. VIEJA ESCUELA. Sala Creedence (Plaza San Lamberto, 3).
- 23:00 h.: FERIA DEL PILAR 2025. XIII CONCURSO DE RECORTES CON TOROS DE FUEGO. Plaza de Toros de La Misericordia.
- 23:59 h.: ESPACIO ZITY. COLISEUM. Recinto Ferial de Valdespartera
