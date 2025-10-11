Qué hacer este sábado, 11 de octubre, en las Fiestas del Pilar de Zaragoza

Las Fiestas del Pilar 2025 apuran los últimos coletazos de la programación antes del día grande. Este sábado la ciudad se prepara para le llegada de un sinfín de turistas y zaragozanos que saldrán a las calles de la capital aragonesa a disfrutar de algunos de los actos que hay programados. Aquí destacamos cinco actos antes de la Ofrenda de Flores que se celebra mañana:

Colocación de la Virgen

Zaragoza vive este sábado uno de los actos más emocionantes de las Fiestas del Pilar. Hoy se repite el acto de colocación de la Virgen en la estructura monumental que sirve de base para la tradicional Ofrenda de Flores. Esta ceremonia se estrenó el pasado 2024 y congregó a miles de zaragozanos.

Monólogos All Star

El Espacio Zity alberga el espectáculo Monólogos All Star, a las 12.30 horas. En esta segunda jornada saldrán a escena cuatro figuras imprescindibles del panorama cómico, cada uno con su propio estilo y su visión divertida de la vida.

Estarán en Zaragoza cuatro voces imprescindible del humor actual: Pepe Céspedes, maestro del costumbrismo y la ironía; Joze Campoy, con su propuesta que mezcla crítica social y cercanía; y Rubén García, con un estilo ágil y lleno de desparpajo. May-Te, una de las cómicas emergentes con más fuerza del circuito, será la encargada de conducir la velada.

Fuegos artificiales sin ruido

Zaragoza se prepara para albergar una de las actividades más destacadas y novedosas de estas Fiestas del Pilar 2025: un espectáculo de fuegos artificiales sin ruido. Este espectáculo piromusical sin ruido está programado para hoy a las 21.00 horas desde el Parque Pigantelli. Se trata de una iniciativa diseñada para permitir que personas son colectivos vulnerables, sensibilidad acústica y animales disfruten de la pirotecnia. El objetivo es ofrecer una experiencia visual sin los estruendo habituales.

Concierto de Loquillo

Loquillo regresa a Zaragoza con su gira 'Corazones Legendarios: grandes clásicos en vivo'. El espectáculo está programado para este sábado a las 21.00 horas en el pabellón Príncipe Felipe de la capital aragonesa. Esta gira comenzó este verano en Galicia y recorre diez ciudades españolas en las que se encuentra Zaragoza.

Rondas joteras

Rondas joteras a las 23.00 horas: Castañuelas de Aragón. Recorrido: Plaza de San Miguel, Coso, Puerta Cinegia, Teatro Principal, c/ Verónica, c/ Don Jaime, Plaza de Santa Cruz, c/ Manifestación, c/ Alfonso I.