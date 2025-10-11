The Killer Barbies y los aragoneses La Doloritas actúan gratis este sábado en el Jardín de Invierno

La víspera del día del Pilar llega con rock y punk potentes de la mano de The Killer Barbies y La Doloritas. Desde las 21.00 horas, este sábado, el anfiteatro del Jardín de Invierno se llenará para moverse al ritmo de 'Love Killer' o las guitarras distorsionadas de 'La Doloritas o la incertidumbre'. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

The Killer Barbies es una banda viguesa fundada por la vocalista y guitarra Silvia Superstar y el batería Billy King a mediados de los noventa. Entre 1995 y 2003 grabaron cinco álbumes de estudio y saltaron a la escena internacional llegando a tocar en el mítico CBGB neoyorquino. Desde entonces, no han cesado su actividad, pero han optado por un perfil más bajo. En los últimos años, Killer Barbies ha resurgido para traer nuevos temas y en 2024 publicaron 'El pop se autodestruirá en 4, 3, 2, 1'. Sus canciones tiene influencias de los Ramones, Los Misfits, Sex Pistols o las Crystals, sin perder la esencia independiente que les aupó en los carteles.

Rock aragonés para el Pilar

Por su parte, los zaragozanos de La Doloritas están preparados para hacer llegar su sonido potente al público. La joven banda se constituyó en 2022 y tras haber tocado durante un año en diversos festivales y salas, en 2023 lanzaron 'Me engulló la noche', su primer epé, un trabajo directo y conciso, con la pretensión de impactar en el oyente y de transmitirle la energía que desprenden.

En septiembre de 2023 fueron reconocidos por su paisano Enrique Bunbury que los incluyó en su lista de discos más escuchados y disfrutados ese verano, con 'Nos engulló la noche'. En 2024 fueron nominados a los Premios de la Música Aragonesa en la categoría de Mayor Proyección.

Con un sonido a medio camino entre el stoner rock y el rock'n roll, y con unas cadencias que invitan a cabecear, La Doloritas encuentra su punto fuerte en los directos; por ello, es en directo como llevan a cabo la grabación de la base de sus canciones. Actualmente, la banda se prepara para presentar su nuevo trabajo: 'Me escupió la lumbre'.

Con Lorién Vicente a la voz y guitarra, Óscar Garza al bajo y Maitane Calatayud en la batería, a buen seguro los maños harán de la noche del sábado un espectáculo musical que merezca la pena para quienes tengan ganas de entonar el fin de semana grande de las Fiestas del Pilar.