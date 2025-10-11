El tierno reencuentro entre un niño y su madre tras perderse en las ferias: "Ha sido un valiente"

Las Fiestas del Pilar son sinónimo de diversión y alegría que en muchos casos dejan recuerdos imborrables. Sin embargo, un simple despiste en medio de la multitud te puede hacer pasar una mala noche. Zaragoza está repleta de gente tanto por el centro como por Valdespartera. Miles de personas acuden cada noche hasta la plaza del Pilar para escuchar los conciertos gratuitos, hasta las Food Trucks para llenar el estómago o hasta el Recinto Ferial para entrar en Espacio Zity o darse una vuelta por las ferias.

Las familias aprovechan el variado programa de las Fiestas del Pilar para salir a la calle con los más pequeños de la casa. A pesar de los grandes esfuerzos de los padres de tener controlados a sus hijos en los momentos de más afluencia de gente, en ocasiones, los niños se despistan y se pierden entre el alboroto. En ese momento, comienzan los nervios en encontrar al niño perdido y la familia acude a las autoridades para que le ayuden a encontrarlo.

La Policía Local de Zaragoza ha compartido en su perfil de redes sociales un bonito vídeo del reencuentro de una madre con su hijo pequeño que se había perdido entre la multitud de las Ferias de Valdespartera. Y es que el recinto ferial cuenta con tantos atractivos para los más pequeños de la casa que es una posibilidad real que se pierda en alguna atracción o tómbola durante un despiste familiar.

"Evitarás sustos"

"Ayer, sobre las 10 de la noche, un niño pequeño se perdió en el Recinto Ferial de Valdespartera. Por suerte, todo quedó en un susto y pudo reencontrarse con su madre", escribe el perfil oficial de la Policía Local de Zaragoza en X, antiguo Twitter. Una pareja de agentes que se encontraba patrullando por la zona fueron los encargados de cuidar al menor que no era capaz de encontrar a sus padres. Después de unos trámites, la Policía Local consiguió contactar con la familia y le llevaron de vuelta con su madre.

La familia no pudo aguantar las lágrimas al reencontrarse con el pequeño tras un susto que difícilmente olvidarán. "Ha sido un valiente", recordaba uno de los agentes a la familia por el buen comportamiento del niño durante el tiempo que había estado lejos de sus padres.

Por último, la Policía Local ha dado un consejo para todas las familias en este segundo fin de semana de las Fiestas del Pilar. "En lugares con mucha gente, no pierdas de vista a los más pequeños, evitarás sustos".