La Virgen del Pilar ya reina en la plaza a la espera de más de 110.000 oferentes

La Virgen del Pilar ya preside su plaza sobre la gran estructura metálica hasta la que desfilarán más de 110.000 oferentes a lo largo de este domingo. El acto, instaurado por el Ayuntamiento de Zaragoza el pasado año, ha acercado hasta la plaza a 15.000 personas, pendientes de cómo la Virgen subía con una grúa hasta lo alto de la plaza. Las jotas y los infanticos han puesto la música a un evento que ha contado con la participación de la alcaldesa, Natalia Chueca, y el arzobispo de la Diócesis de Zaragoza, Carlos Escribano.

Con la calle Alfonso llena hasta los topes, el desembarco en la plaza del Pilar no era mucho mejor. En busca del mejor lugar para grabar la subida de la Virgen y conseguir la ansiada foto para las redes sociales, miles de zaragozanos han aprovechado el mediodía de este sábado para disfrutar de la mañana casi primaveral a mediados de octubre. Familias y grupos de amigos paseaban por el centro de la capital aragonesa, en el segundo fin de semana de las fiestas del Pilar, el del colofón.

"Vaya agobio sentarse aquí ahora a tomar algo", admitían algunos vecinos, a la caza de una terraza céntrica en la que celebrar el penúltimo aperitivo de las fiestas. "Esa silla no la cojo ni aunque me la regalen", decían en otro grupo, al ver cómo la multitud rodeaba las mesas de los bares que tienen vista privilegiada todo el año a la basílica del Pilar.

En los establecimientos, peticiones variadas. Unos jóvenes, maleta aparcada, "remataban" la noche que había llegado al día: "Estamos cogiendo fuerzas, que nos volvemos a Madrid en un par de horas". Otros sí habían podido llegar a tiempo de pedir el vermú, pero no se esperaban tanta gente: "No nos acordábamos de este acto".

Jaime Galindo

Bendita y Alabada sea la hora ha sido la canción que ha acompañado a la Virgen en su ascenso hasta la estructura metálica. En torno a 75 trabajadores, con una labor conjunta de alrededor de 30 horas, han permitido la construcción de este esqueleto metálico que preside la Plaza del Pilar. La imagen, construida en fibra de poliéster, pesa 15 kg y mide 1,43 m (casi cuatro veces el tamaño de la original que mide 36 cm). La corona con resplandores tiene un diámetro de 2,64 m. El manto mide 2,50 m de altura, siendo el total de su altura de 6,70 m y pesa unos 525 kg, sin contar las flores.

La alcaldesa Natalia Chueca ha celebrado esta jornada porque “nuestra patrona merecía algo más a la altura de nuestra Virgen. De los 20.000 claveles hemos pasado a las 7 millones de flores, el equivalente al “Jardín de Europa”, el famoso jardín de los Países Bajos que es todo un atractivo turístico y que está presente en 32 hectáreas. Mañana el Jardín de Europa estará en Zaragoza, demostrando el amor de la ciudad a la Virgen del Pilar.

“Mañana, 12 de octubre, Zaragoza se transforma en el corazón vivo de la Hispanidad, en un lugar donde confluyen los acentos, los colores y las tradiciones de todos los pueblos que veneran a la Virgen del Pilar”, ha añadido Natalia Chueca.

El acto principal de las Fiestas del Pilar vivirá otro año de récord en 2025, con más grupos inscritos que nunca. En total, son 1.216 las agrupaciones que han solicitado para participar en la Ofrenda de Flores, un 10% más que el año anterior. En 2024, fueron 1.059 los grupos que quisieron formar parte de una Ofrenda que no deja de crecer año tras año. El próximo lunes, 8 de septiembre, se celebrará el sorteo que determinará el orden de salida de las agrupaciones. Será en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Zaragoza a las 12 horas.

El número de personas inscritas superará ampliamente las del año pasado, con 13.205 oferentes más. En total, serán 112.117 personas las que realizarán el recorrido de la Ofrenda de Flores dentro de un grupo, un 13% más que en 2024. Como en años anteriores, los grupos están compuestos por entre 20 y 200 personas. En el caso de superar este número, se han creado diferentes subgrupos, de manera que se aumente la fluidez de paso.