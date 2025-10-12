Qué hacer este domingo, 12 de octubre, en las Fiestas del Pilar de Zaragoza

El 12 de octubre es el día grande de estas Fiestas del Pilar 2025 de Zaragoza. Hoy se celebra la tradicional Ofrenda de Flores que congregará a un sinfín de oferentes en las inmediaciones de la plaza del Pilar. Aparte de la ofrenda, se podrán disfrutar de multitud de planos como conciertos y actividades infantiles que tendrán lugar a lo largo de toda la jornada por todos los puntos de la ciudad. Aquí te ofrecemos cinco ideas para disfrutar al máximo la festividad de la Virgen del Pilar.

Ofrenda de flores

Un plan ineludible para muchas familias y grupos de amigos cada 12 de octubre es la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar, la cita más tradicional, emotiva y multitudinaria de las fiestas de Zaragoza. Durante toda la jornada, miles de oferentes ataviados con su respectiva indumentaria tradicional recorren las calles del centro de la ciudad para depositar sus ramos y canastillas a los pies de la patrona, en un colorido desfile que se prolonga hasta casi entrada la noche.

Hasta 1.216 agrupaciones solicitaron participar en la ofrenda este año, un 10% más que el añor anterior. En 2024, fueron 1.059 los grupos que quisieron formar parte de un acto que no deja de crecer año tras año. Finalmente, en el sorteo han entrado 1.158 grupos.

Entrada gratuita a museos infantiles

Para quienes prefieran huir del bullicio de las calles y refugiarse en estos espacios de conocimiento, los museos municipales celebran el Día del Pilar con una jornada de puertas abiertas para todos aquellos que los quieran visitar. Una oportunidad única para recorrer el Museo Pablo Gargallo (Plaza San Felipe, 3), el Museo del Foro (Plaza de La Seo, 2), el Museo de las Termas Públicas (C/San Juan y San Pedro, 3), el Museo del Puerto Fluvial (Plaza de San Bruno, 8) y el Museo del Teatro de Caesaraugusta (C/San Jorge, 12). El horario de apertura es de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. El acceso es gratuito hasta completar aforo.

Circo en el Parque Delicias

Zaragoza se convierte durante las Fiestas del Pilar en un gran escenario de toda clase de artes escénicas. Un año más, en el anfiteatro del Parque Delicias tendrá lugar espectáculos de circo de distintas compañías nacionales e internacionales. Un plan perfecto para disfrutar en familia. Hoy a las 19.00 horas se podrá disfrutar de 'Mice', de la compañía Martini y Manzani.

Rondas joteras en Zaragoza

Este 12 de octubre dos rondas joteras saldrán a las calles de Zaragoza:

21.00 Rondas joteras: Corazón de jota. Recorrido: Plaza de San Miguel, Coso, c/ Verónica, c/ Don Jaime, Plaza Santa Cruz, c/ Manifestación, c/ Alfonso I.

23.00 Rondas joteras: Semblante aragonés. Recorrido: Plaza de San Miguel, Coso, Puerta Cinegia, Teatro Principal, c/ Verónica, c/ Don Jaime, Plaza de Santa Cruz, c/ Manifestación, c/ Alfonso I.

Concierto de Leiva

Leiva hace una parada en Zaragoza en el día grande de estas Fiestas del Pilar. El cantante vuelve con su Tour Gigante 2025 que le está llevando a recorrer varias ciudades de toda España.