Los ganadores del certamen oficial brillan en la plaza del Pilar: emoción jotera ante la Virgen

La jota aragonesa ha puesto en pie el escenario de la Fuente de Goya de la plaza del Pilar. El máximo exponente del folclore aragonés ha acompañado a la Virgen durante la ofrenda con las actuaciones de los ganadores del Certamen Oficial de Jota Aragonesa, en el que mayores y pequeños han subido a un escenario entregado donde solo se han escuchado aplausos y vítores.

El momento ha reflejado que cantar y bailar en el corazón de Zaragoza no es solo un premio. Es la ilusión de toda una vida. Las actuaciones han transmitido en cada nota y baile la fuerza y la pasión que solo la jota despierta. La plaza del Pilar se ha transformado en un escenario vivo donde generaciones de zaragozanos han sentido la tradición, la cultura y la identidad de su tierra en directo.

Para los amantes de la jota, actuar delante de la Virgen es más que un reconocimiento. Es un acto de pertenencia y orgullo, un momento que conecta con siglos de música y folclore. Los aplausos y las miradas del público han reafirmado que la jota es patrimonio vivo, que emociona, une y celebra.

Los jueces del certamen oficial celebrado el pasado fin de semana reconocieron al dar los premios el elevado nivel de este año. Ahí, los ganadores obtuvieron el derecho de actuar sobre un escenario irrepetible. Las actuaciones han destacado por su pureza estilística, precisión en la afinación y carácter en la interpretación. Cantantes y bailadores se han enfrentado al desafío de mantener la esencia tradicional de la jota, respetando el estilo y aportando su propia personalidad.

Todos los ganadores

Lucía Claver y Jesús Gimeno (premio de canto extraordinario), Ana Pilar Lorente e Iván González (premio de canto ordinario) y las parejas formadas por Cristina Herrero y Guillermo Val (premios de baile extraordinario) y Paula Allueva y David Pérez (baile ordinario) han hecho vibrar al público con su maestría.

Por su parte, los jóvenes también han disfrutado de su momento. La cantera aragonesa goza de un excelente estado de salud. Cantaron, bailaron y sintieron la jota como algo suyo, con ese respeto por la tradición que se mezcla con la ilusión de quien empieza. Los más pequeños siguen dando alegrías. Cada año se suben al escenario con una fuerza y un talento que dejan a todos con la boca abierta. Cantan, bailan y sienten la jota como algo suyo, con ese respeto por la tradición que se mezcla con la ilusión de quien empieza.

En la categoría benjamín, los ganadores del certamen que se han subido al escenario de la plaza del Pilar han sido Irati San Miguel, Jaime Obón, Alba Barrazueta y Daniel Muñoz. En infantil, han hecho lo propio Elena Clos, Adrián Alós, Athenea Lagunas y Agustín Pablo Maestre. En categoría juvenil, María Pilar Clos, Daniel Budría, Ángela Val y Hugo Kolozsi también han tenido la oportunidad de actuar en la plaza.