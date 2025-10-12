La heroína de Los Sitios que donó su diadema de plata y diamantes a la Virgen del Pilar

Una de las mujeres que más se distinguió por su conducta valiente fue la condesa de Bureta. María de la Consolación Domitila Azlor y Villavicencio (1775-1814) pasó a la posteridad como la heroica condesa de Bureta, así conocida por su matrimonio con el conde de Bureta, que duró diez años, de 1794 a 1804. Al fallecer el conde, volvió a casarse en 1808 con Pedro María Ric, primogénito del Barón de Valdeolivos.

Al producirse el primer sitio francés en 1808 fue una de las mujeres que destacó por ser intrépida: organizó un cuerpo de mujeres encargadas de socorrer a los heridos y de llevar víveres a los soldados de puestos avanzados.

El joyero de la Virgen del Pilar cuenta con la tiara de la condesa de Bureta entre sus joyas. Una diadema de plata y diamantes, de líneas sencillas y elegantes que puede verse en el Museo Pilarista.

La condesa de Bureta

"Vióse con frecuencia a aquella joven ilustre, tan bella y delicada, desempeñar con la mayor sangre fría, en medio de un fuego de fusilería y aun de artillería de los más terribles, los deberes que se había impuesto, y desde los primeros pasos que dio por aquel camino, no dejó ver en su semblante la más ligera emoción que pudiera indicar el temor de un peligro personal o que la distrajese ni por un momento de sus humanitarios y patrióticos proyectos". Así lo afirmó don Carlos Ricardo Waugham, secretario de la embajada británica en España, en un libro que escribió como testigo directo de los hechos relatados.

