El Independance pone a bailar a la plaza del Pilar
Miles de personas acuden a la llamada de los 'disc jockeys' para llevar el 'dance' y el baile a otra dimensión antes de irse con la fiesta a otra parte
Sara Alonso
Lejos quedan aquellas carrozas que, al estilo Love Parade de Berlín, llevaban la música electrónica por las calles céntricas de la ciudad en plenas Fiestas del Pilar. Desde hace muchos años, el Independance se celebra ya en un escenario fijo, concretamente, en el de la plaza del Pilar, y aun así sigue siendo un éxito rotundo.
Una vez más, miles de personas han acudido este sábado a la llamada de los 'disc jockeys' para llevar el 'dance' y el baile a otra dimensión antes de irse con la fiesta a otra parte.
Rebeca Brown, Abel Ramos, Julio Navas, Abel The Kid ft Noemy, Dany BPM y Arturo Grao y José M. Duro han sido los encargados en esta edición de pasear por toda la paleta de ritmos y de animar al público del escenario de la Fuente de Goya a que no estuviera quieto en ningún momento.
La temperatura, fresca pero agradable, también ha ayudado a que la cita haya sido multitudinaria en el salón de la ciudad. El festival también ha servido para reivindicar que la música electrónica, en la multitud de variantes que existen y que se van ampliando casi día a día, sigue teniendo un público potencial que se cuenta por miles de personas... y la mayoría de una edad joven.
