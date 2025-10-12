¿Por qué le dedicó Loquillo una canción al zaragozano Juan Antonio San Epifanio 'Epi'?

Loquillo no suele prodigarse mucho en palabras en sus conciertos. El del barrio del Clot apuesta siempre por aprovechar al máximo los minutos para dar a su público lo que realmente ha ido a buscar, pero este sábado en Zaragoza hizo una excepción por apenas unos segundos.

Justo antes de interpretar 'Memoria de jóvenes airados', el barcelonés quiso dedicarle la canción al zaragozano Juan Antonio San Epifanio, 'Epi'. "Cuando llega esta canción siempre recuerdo a todos los hombres y mujeres que han pasado por mi vida y que me han convertido en el Frankenstein que veis. Hoy me gustaría dedicar esta canción a alguien que es muy importante para mí, porque fue quien me bautizó", explicó el Loco en referencia a 'Epi'.

El cantante y el medallista olímpico son amigos desde los tiempos en que jugaban al baloncesto en Barcelona siendo aún unos críos. Según ha explicado Loquillo en alguna ocasión, San Epifanio le llamó así tras una caída que tuvo jugando un partido, al decir que era "más que loco". Al parecer, el joven José María Sanz se caía con frecuencia jugando al baloncesto y en una ocasión el zaragozano le ayudó a levantarse y le dijo: "Tú más que loco, eres un loquillo", y el apodo se quedó.

El del barrio del Clot también se quiso acordar en su concierto de Zaragoza del gran Jorge Martínez, líder de Ilegales, al que le dedicó el tema 'Rock and roll star'. El músico asturiano ha tenido que hacer un parón en su gira de conciertos después de que el pasado septiembre anunciara que sufre un cáncer.