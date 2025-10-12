Los lugares menos conocidos para ver la ofrenda sin multitudes ni agobios

La Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar, que se celebra cada 12 de octubre, es el acto más emotivo y multitudinario de las fiestas de Zaragoza. Desde la madrugada y hasta bien entrada la noche, miles de oferentes recorren las calles ataviados con trajes tradicionales, en un desfile en el que la devoción y la tradición son los protagonistas.

Los participantes recorren las calles del centro de la ciudad para rendir homenaje a la patrona con ramos de flores, que se depositan en la majestuosa estructura situada en la plaza del Pilar. La imagen de la Virgen, que supera los 3 metros de altura contando la corona y el manto, se alza sobre una monumental base piramidal de unas 40 toneladas, donde se van entrelazando millones de flores hasta conformar un espectacular manto.

Año tras año, la Ofrenda de Flores se consolida como un gran evento social y cultural, batiendo récords de participación y de duración. Para la edición de 2025, se espera la presencia de más de 1.200 agrupaciones y alrededor de 112.000 oferentes, superando todas las cifras anteriores. La salida del primer grupo tendrá lugar a las 6.30 de la mañana, mientras que el último está previsto para las 23.28 horas. Un día ininterrumpido de emoción, color y fervor.

Ofrenda de flores de las fiestas del Pilar del año 2014, las más multitudinarias de la historia. / EFE/ Javier Cebollada

Mejores puntos para contemplarla

La ofrenda de Flores discurre por las calles del centro de Zaragoza, con cinco accesos diferentes para los grupos y uno para los oferentes individuales. A lo largo de este itinerario, hay varios lugares ideales para disfrutar del desfile y contemplar la ofrenda en todo su esplendor:

1. Plaza del Pilar

El lugar más emblemático. Directamente en la plaza, junto al manto o estructura donde se depositan las flores, tienes la vista "más oficial" para no perder detalle. Eso sí, también es el sitio donde más gente hay. Si puedes, intenta situarte en los laterales para ver el desfile y la ofrenda sin estar justo entre la multitud.

2. Calle Don Jaime I y Coso

Son las calles principales por las que discurre el recorrido. Aquí puedes disfrutar del paso de los grupos con calma, observar los trajes tradicionales, escuchar las músicas y sentir el ambiente festivo sin tanta aglomeración como en la plaza.

3. San Vicente de Paúl / Arcedianos

Es el acceso habilitado para los oferentes individuales que van por libre, pero también un buen lugar para quienes desean observar la ofrenda. El tramo es más accesible y suele tener una densidad de público un poco menor.

4. Accesos periféricos de entradas de grupos

Los puntos de acceso para los grupos inscritos son: plaza Aragón (impar/par), la plaza Santa Engracia (impar/par), y Echegaray y Caballero – La Lonja. Si te sitúas cerca, puedes ver cómo se preparan y bajan hacia la ofrenda, lo que es bonito y menos agobiante que estar justo en la plaza.

5. Calles laterales que se cruzan al recorrido principal

Otra opción es buscar alguna de las calles perpendiculares a Don Jaime o al Coso. Desde allí se puede observar la entrada y salida de los grupos, con menos aglomeración y mayor comodidad.

Ofrenda de Flores en las fiestas del Pilar de 2024. / Jaime Galindo / EPA

Cuándo es mejor ver la Ofrenda

Además de elegir bien el lugar, también es importante el momento. La ofrenda dura desde la mañana hasta la noche, pero la afluencia de público varía mucho. Estas son las franjas más recomendables:

Temprano por la mañana (desde las 6.30 h) : los primeros grupos desfilan con un ambiente más tranquilo y con bastante menos público, ideal si quieres vivir la ofrenda con calma.

: los primeros grupos desfilan con un ambiente más tranquilo y con bastante menos público, ideal si quieres vivir la ofrenda con calma. Media mañana, antes de la hora punta (9.00 – 11.30 h): aunque ya hay movimiento, aún es posible encontrar un buen sitio si llegas con antelación. Perfecto para disfrutar del ambiente sin grandes aglomeraciones.

aunque ya hay movimiento, aún es posible encontrar un buen sitio si llegas con antelación. Perfecto para disfrutar del ambiente sin grandes aglomeraciones. Primera hora de la tarde (después de comer, aproximadamente 14.00 – 16.00 h): tras el mediodía suele bajar la afluencia, antes de que llegue una nueva oleada de público al caer la tarde. Es un momento intermedio y más llevadero.

Además, es aconsejable evitar las horas más intensas, alrededor del mediodía y durante el paso de los grandes grupos, cuando la afluencia es máxima y resulta difícil moverse o encontrar un buen lugar.

Otros consejos útiles

Otros consejos útiles para disfrutar de la Ofrenda de Flores de Zaragoza son:

Llega con antelación: incluso fuera de la plaza, en calles como Don Jaime, el Coso o en los accesos principales, los buenos lugares se ocupan rápido.

incluso fuera de la plaza, en calles como Don Jaime, el Coso o en los accesos principales, los buenos lugares se ocupan rápido. Prepárate para una larga jornada: lleva agua, algo de comida ligera y abrigo si refresca. Pasarás muchas horas de pie.

lleva agua, algo de comida ligera y abrigo si refresca. Pasarás muchas horas de pie. Elige calzado cómodo: imprescindible para aguantar el recorrido y las esperas.

imprescindible para aguantar el recorrido y las esperas. Si vas con niños o personas mayores: sitúate en los laterales o cerca de salidas, para poder moverte con mayor facilidad si fuera necesario.

sitúate en los laterales o cerca de salidas, para poder moverte con mayor facilidad si fuera necesario. Consulta el plano oficial: revisa tanto el recorrido como los accesos de oferentes, ya que las restricciones pueden afectar dónde conviene situarse como espectador.