La mañana más accidentada de las vaquillas en Zaragoza: 19 asistencias médicas y cuatro traslados al hospital

La octava jornada de las vaquillas de este domingo en estas Fiestas del Pilar ha estado marcada por la gran cantidad de sustos y revolcones sufridos en la plaza de la Misericordia siendo la más accidentada en lo que va de festejos. Ha habido un total de 19 asistencias médicas, superando en cinco a la séptima jornada, la que era hasta el momento en la que más habían tenido que intervenir los servicios sanitarios, y cuatro traslados a hospitales. Casi todas las reses han cogido a diferentes corredores en sus salidas a la plaza e incluso una de ellas ha saltado dentro del callejón, sembrando el miedo entre el público.

La plaza presentaba una imagen de película con todos los asientos llenos y los asistentes tenían que buscarse la vida para encontrar acomodo o, por lo menos, poder ver de la mejor manera posible a las vaquillas. La primera res ya mostraba que esta mañana iba a estar marcada por los revolcones y nada más saltar al ruedo se ha llevado por delante a dos corredores, siendo el segundo de ellos el que peor parte se ha llevado teniendo que ser trasladado directamente a los servicios médicos después de que al caer en el callejón la gente cercana pidiese la intervención de las asistencias. Tras saltar dentro de la estructura del centro de la plaza, se ha cobrado otra víctima, aunque no ha pasado a mayores más allá de los rasguños habituales.

La mañana seguía avanzando con relativa normalidad hasta que una de las vaquillas ha pillado de cara a uno de los corredores y parte de la plaza ha tenido que intervenir para conseguir librar al joven de los empentones del animal que no le dejaba escapar. Por fortuna el afectado se ha podido levantar por su propio pie y retirarse con aparente normalidad al callejón. Algo parecido ha sucedido con otro corredor que ha sido embestido hasta en dos ocasiones por la vaquilla, pero la suerte también le ha sonreído y se ha podido retirar a una zona más segura.

Momentos de tensión

El momento en el que más tensión se ha respirado en la plaza ha sido cuando la décima vaquilla ha saltado dentro del callejón. Durante unos minutos el miedo ha sido manifiesto, pero por suerte los directores de Lidia han conseguido devolverla a la plaza y no ha habido que lamentar males mayores.

Pese a las 19 asistencias médicas y los cuatro traslados a los hospitales, ninguno de ellos ha sido por nada especialmente grave ni mucho menos y no ha habido que lamentar un incidente verdaderamente catastrófico en la plaza de la Misericordia, gracias especialmente a la rápida intervención de los servicios médicos y el buen hacer de los directores de Lidia para hacer los quites en el momento correcto.

La octava jornada ha terminado entre aplausos por parte de todos los asistentes después de una mañana, aunque accidentada, en la que el público ha vibrado durante las dos horas de espectáculo honrando de la mejor manera posible a la Virgen del Pilar en su día.