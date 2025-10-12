Natalia Chueca viste la tradición en la Ofrenda de Flores: el traje de la alcaldesa al detalle

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, presidirá el acto de entrega de flores por parte de la Corporación Municipal durante la ofrenda a la Virgen del Pilar. La Corporación tiene previsto unirse al recorrido, desde el Ayuntamiento hasta la estructura coronada por la réplica de la Virgen, a las 11.30 horas. Posteriormente, se unirán a la misa en honor de la patrona en el interior de la basílica a las 12.00 horas.

Para esta ocasión, la regidora ha elegido un traje que recrea el atuendo de mudar –el que se colocaba los días de fiesta- de finales del S. XIX. El mismo se correspondería con las ropas que vestían las mujeres de la burguesía en el valle del Ebro en esa época.

Jaime Galindo

El interior de la vestimenta, es decir, la camisa, enaguas y calzón, son de algodón fino. Sobre esta primera capa, se coloca una saya de brocado de seda azul claro con los ornamentos en hilo dorado. En la parte superior, el jubón –la chaquetilla que cubre la camisa- es de color dorado, también de seda. Por su parte, el conjunto se completa con el mantón de manila que se vestían las mujeres económicamente acomodadas en Zaragoza; esta pieza es de color crudo con un rico y colorido bordado de escenas chinescas.

Cabe reseñar que originariamente, estos mantones venían de la ruta asiática comercial, de ahí su denominación como mantón de Manila que era la ciudad que canalizaba las mercancías hacia Europa; por ello, aunque la costumbre sea ver los bordados de flores sobre la seda de los pañuelos, era frecuente en el S. XIX que las fornituras representasen escenas chinescas u orientales.

Finalmente, Natalia Chueca aporta su joyería personal, con pendientes, camafeo y broche, y calza zapato cerrado de mudar a juego con el traje. La banda roja y dorada identificativa del Ayuntamiento de Zaragoza la lleva cruzada de derecha a izquierda y entre las manos, el ramo tipo bastón de claveles y la vara de mando.

Trajes fieles a la tradición

El pasado año, la alcaldesa de Zaragoza, se decantó por un traje dieciochesco confeccionado por Beltrán Indumentaria. En 2024 vistió unos zapatos negros con medias de lana, una enagua de algodón, refajo también de lana, justillo envarillado y saya de seda brocada en color turquesa, camisa de hilo ornamentada terminada con unas puntillas de ‘valencienne’, un bobiné de tul y unos pendientes de finales del siglo XVIII.