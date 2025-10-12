Este es el programa de las Fiestas del Pilar de Zaragoza para hoy, domingo 12 de octubre
Hoy es el gran día de estas Fiestas del Pilar de Zaragoza 2025. Por fin, ha llegado el día 12 de octubre, día del Pilar y de la Hispanidad. Como acostumbra el día empieza temprano con la tradicional Misa de infantes en la catedral Basílica de Nuestra Señora del Pilar y también con la ofrenda de flores que este año empieza a las 6.30 horas y será muy multitudinaria.
Domingo 12 de octubre
- 04:15 h.: MISA EN LA PARROQUIA DE SAN PABLO. C/ San Pablo 42.
- 04:30 h.: Tradicional y solemne MISA DE INFANTES en la Santa y Angélica Capilla de la catedral Basílica de Nuestra Señora del Pilar.
- 05:00 h.: ROSARIO DE LA AURORA. Procesión portando las imágenes de la Virgen del Rosario y de Santo Domingo de Guzmán. Se hará una ofrenda ante la Virgen del Pilar. Salida: Parroquia de San Pablo. Recorrido: C/ San Pablo, Avda. César Augusto, C/ Torrenueva, Plaza San Felipe, Alfonso I, Plaza del Pilar. Organiza: M.I. y A. Cofradía del Stmo. Rosario.
- 06:30 h.: MISA SOLEMNE. Organiza: M.I. y A. Cofradía del Stmo. Rosario (llamada de la Rosa). Parroquia de San Pablo.
- 06:30 h.: OFRENDA DE FLORES. Con salida desde la Plaza Aragón. En el transcurso de la misma tendrá lugar el XIII CONCURSO DE TRAJE ARAGONÉS y el X CONCURSO DE FLORES, CANASTILLAS Y ARREGLOS FLORALES. Plaza del Pilar.
- 07:30 h.: INICIO DEL MONTAJE DE LA ALFOMBRA FLORAL. La procesión pontifical pasará sobre la alfombra a partir de las 12:00 horas, tras finalizar la misa. Asociación de Alfombristas do Corpus Christi de Ponteareas.Plaza del Pilar.
- 08:00 h.:FERIA DEL PILAR 2025. Vaquillas. Plaza de Toros de la Misericordia.
- 09:00 h.:XINGLAR (FFAMA). Escenario Ofrenda de Flores. Plaza del Pilar.
- 09:35 h.: OFRENDA FLUVIAL. Salida: embarcadero Expo. Llegada: embarcadero Club Náutico.
- 10:00 h.: Entrada gratuita a los museos y salas de exposiciones municipales (Museo del Foro, Museo de las Termas Públicas, Museo del Puerto Fluvial y Museo del Teatro de Caesaraugusta, Lonja, Sala Fortea, Sala de Casa Morlanes y Palacio de Montemuzo). De 10:00 a 14:00 h y de 17:00 a 21:00 h. El acceso será gratuito hasta completar el aforo de los museos.
- 11:00 h.: PARQUE DE LAS MARIONETAS. XV FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE FERIA. Actúan: ARTE FUSIÓN TÍTERES, PERIPLO MARIONETAS, NARANJA LIMA, TÍTERES SIN CABEZA, CIVI CIVIAC, PIZZICATO, ANEMARTEPULCINELLA, MIGUEL OYARZUN, CALEIDOSCOPIO TEATRO, ORQUESTA DE LAS ESQUINAS, APIKIPALA, TROPOS TEATRO, RUBÉN DÍAZ. Horario: de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h. Zona del Quiosco de la Música del Parque José Antonio Labordeta.
- 11:00 h.: MUESTRA DE ARTESANÍA ARTÍSTICA Y AGROALIMENTARIA ARAGONESA. De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 h. Organiza Asociación de Artesanos Alimentarios de Aragón “San Jorge” y la Asociación Profesional de Artesanos de Aragón. Plaza de los Sitios.
- 11:00 h.: EL PILAR EN LAS ARMAS. MERCADILLO ARTESANO. De 11:00h a 20:00 h. Plaza Mariano de Cavia.
- 11:30 h.: DANZA CONTEMPORÁNEA. ANDRÉS GARCÍA (Francia) presenta “Sans sens”. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4).
- 11:30 h.: RÍO Y JUEGO. Espacio infantil de fiestas. Horario: de 11:30h a 14:00 h y de 17:30 a 20:00 h. Frente Fluvial Expo.
- 11:30 h.: FERIA DEL PILAR 2025. XXV CAMPEONATO DE ESPAÑA GOYESCO DE RECORTES CON TOROS. Plaza de Toros de La Misericordia.
- 12:00 h.:SOLEMNE MISA PONTIFICAL en el Altar Mayor de la catedral basílica de Nuestra Señora del Pilar. Seguidamente tendrá lugar la procesión por la Plaza del Pilar.
- 12:00 h.: DANZA CONTEMPORÁNEA. AMBAE COMPANY (Cataluña) presenta “La veu des (d)ones”. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4).
- 12:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TALLER INFANTIL DE MARIONETAS DE CABEZUDOS. Parque de San Pablo.
- 12:00 h.: TEATRO ARBOLÉ presenta LA BARRACA DE LOS TÍTERES. Funciones: 12:00, 13:00, 18:30, 19:30 h y 20:30 h. C/ Moret.
- 12:00 h.: EL CARRO DE LA ALEGRÍA. Espectáculo familiar. Museo del Fuego y los Bomberos (C/ Ramón y Cajal, 32).
- 12:00 h.: II FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRCO DE ZARAGOZA. Pases a las 12:00, 16:00 y a las 19:00 h.Gran carpa blanca Valdespartera.
- 12:00 h.: PLANETA JURÁSICO. Pases cada 30 minutos de 12:00 a 14.00 y de 17:00 a 23:00 h. Carpa blanca Valdespartera.
- 13:00 h.: DANZA CONTEMPORÁNEA. CÍA. CRISIS DANZA (Aragón) presenta “Migrantes”. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4).
- 13:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. CARLOS SICILIA presenta “MAGIA PATO2” (espectáculo infantil). Parque de San Pablo.
- 13:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. VALIENTE CLUB CON ÁLVARO SUBÍAS. Parque de San Pablo.
- 16:00 h.: EL PILAR EN PARQUE VENECIA. TRAGACHICOS. De 16:00 a 20:00 h. Plaza San Marcos.
- 16:00 h.:EL PILAR EN EL CENTRO. LEÓN GARGANCHÓN. De 16:00 a 20:00h. Glorieta Esperanto.
- 16:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TARDEO VALIENTE CON DJ FANTASMAS AMARILLOS. Parque de San Pablo.
- 16:30 h.: LOS PILARES DE LA TIERRA. Adaptación musical del best seller de Ken Follett. Funciones: 16:30 y 20:00 h. Teatro Principal.
- 17:00 h.: GANADORES DEL XXXIX CERTAMEN OFICIAL BENJAMÍN, INFANTIL Y JUVENIL DE JOTA ARAGONESA y DEL CXXXIX CERTAMEN OFICIAL DE JOTA ARAGONESA. Escenario Ambar Fuente de Goya (Plaza del Pilar).
- 17:00 h.: PARQUE DE LAS MARIONETAS. XV FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE FERIA. Actúan: ARTE FUSIÓN TÍTERES, PERIPLO MARIONETAS, NARANJA LIMA, TÍTERES SIN CABEZA, CIVI CIVIAC, PIZZICATO, ANEMARTEPULCINELLA, MIGUEL OYARZUN CALEIDOSCOPIO TEATRO, ORQUESTA DE LAS ESQUINAS, APIKIPALA, TROPOS TEATRO, RUBÉN DÍAZ. Horario: de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h. Zona del Quiosco de la Música del Parque José Antonio Labordeta.
- 17:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TALLER INFANTIL DE MARIONETAS DE CABEZUDOS. Parque de San Pablo.
- 17:00 h.: MAMMA MIA!, EL MUSICAL. Palacio de Congresos de Zaragoza.
- 17:00 h.: CLIFF THE MAGICIAN (Reino Unido) “English is Magic”. Magia Familiar. El Sótano Mágico (C/ San Pablo, 43).
- 17:30 h.: RÍO Y JUEGO. Espacio Infantil de Fiestas. Horario: de 11:30h a 14:00 h y de 17:30 a 20:00 h. Frente Fluvial Expo.
- 17:30 h.: FERIA DEL PILAR 2025. CORRIDA DE TOROS GOYESCA. Alberto Álvarez, Román, José Fernando Molina. Ganadería Pincha. Plaza de Toros de La Misericordia.
- 18:00 h.: HUMOR. TRAPU ZAHARRA (País Vasco) presenta “La última y nos vamos”. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4).
- 18:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. CARLOS SICILIA presenta “MAGIA PATO2” (espectáculo infantil). Parque de San Pablo.
- 18:30 h.: “MARIDAJE”. Escenario Ambar Fuente de Goya (Plaza del Pilar).
- 18:30 h.: TEATRO ARBOLÉ presenta LA BARRACA DE LOS TÍTERES. Funciones: 12:00, 13:00, 18:30, 19:30 h y 20:30 h. C/ Moret.
- 18:30 h.: REMÁTAME OTRA VEZ Con Jesús Cabrero, Ángel Ruiz, Belinda Washington, Juanjo Cucalón y Roser Pujol. Teatro de las Esquinas.
- 19:00 h.: DELICIAS DE CIRCO. CÍA. FEDERICO MENINI (C. Valenciana) presenta “Llar”. Parque Delicias.
- 19:00 h.: TEATRO INDIGESTO presenta COMISARÍA EN FIESTAS: “EL REALITY”. Teatro del Mercado.
- 19:00 h.: REMINISCENCIA. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta.
- 19:00 h.: TEATRO LÍRICO DE ZARAGOZA presenta ZARZUELA “LOS GAVILANES”. Salón de Actos del Colegio Mayor Universitario Virgen del Carmen (C/ Albareda, 23).
- 19:30 h.: NAT SIMONS & AURORA BELTRÁN + MARIANO CASANOVA. Estación del Norte.
- 20:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. RADIO PARRANDA. Parque de San Pablo.
- 20:00 h.: LOS PILARES DE LA TIERRA. Adaptación musical del best seller de Ken Follett. Funciones: 16:30 y 20:00 h. Teatro Principal.
- 20:00 h.: LEIVA presenta “TOUR GIGANTE”. Pabellón Príncipe Felipe.
- 20:00 h.: FABIOLO CONNECTION. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta.
- 20:00 h.: “2 KINDER GÜENOS” ESPECIAL PILARES. Espectáculo de monólogos e improvisación con Felipe Torres y Mariano Bartolomé. El Refugio del Crápula (C/ Mayor 56).
- 20:00 h.: “SARAO”, con Javier Segarra, Lola Moreno, Silvia Fox y el Ballet Internacional. Producciones Teatrales LUIS PARDOS. Auditorio WTCZ.
- 20:15 h.: AGUA, LUZ Y SONIDO. GRANDES COMPOSITORES DE BANDAS SONORAS. John Williams. Fuentes del Parque José Antonio Labordeta.
- 20:30 h.: MUESTRA DE FOLCLORE REGIONAL. Organizado por la Federación de Casas Regionales y Provinciales en Aragón. Escenario Ambar Fuente de Goya (Plaza del Pilar).
- 20:30 h.: BROTHERS IN BAND presenta “DIRE STRAITS 40TH ANNIVERSARY TRIBUTE SHOW. Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.
- 20:30 h.: “PERDONE, CABALLERO” con IÑAKI URRUTIA. Teatro Arbolé.
- 20:30 h.: JUAN CAPILLA (Zaragoza) “Indomable +18”. Magia de Salón. El Sótano Mágico (C/ San Pablo, 43).
- 21:00 h.: RONDAS JOTERAS: CORAZÓN DE JOTA. Recorrido: Plaza de San Miguel, Coso, C/ Verónica, C/ Don Jaime, Plaza Santa Cruz, C/ Manifestación, C/ Alfonso I.
- 21:00 h.: ESPACIO ZITY en concierto: BLACKWORKS. Recinto Ferial de Valdespartera.
- 21:00 h.: ¡MADRE MÍA! Con Marisol Aznar. Teatro de las Esquinas.
- 21:00 h.: THE TRY TONES (rockabilly rock). Moliner 7 Sala (C/ Mª Moliner 7).
- 21:00 h.: REFLECTORS + FOR SALE La Casa del Loco (C/ Mayor, 10).
- 21:30 h.:TOTE EL ENTREVERAO. Rumba. Sala Z (C/ Felix Latassa, 14).
- 22:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. ENCANTO DEL LOCO (TRIBUTO EL CANTO DEL LOCO). Parque de San Pablo.
- 22:00 h.: CIRCO DEL MIEDO. Gran Carpa blanca Valdespartera.
- 22:30 h.: PURO RELAJO. Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.
- 23:00 h.: RONDAS JOTERAS: SEMBLANTE ARAGONÉS. Recorrido: Plaza de San Miguel, Coso, Puerta Cinegia, Teatro Principal, C/ Verónica, C/ Don Jaime, Plaza de Santa Cruz, C/ Manifestación, C/ Alfonso I.
- 23:00 h.: BEAFAIR DJ & FRIENDS. Sala Creedence (Plaza San Lamberto, 3).
- 23:00 h.: FERIA DEL PILAR 2025. CONCURSO DE EMBOLADORES Y ESPECIAL ARRIAZU CON OBSTÁCULOS. Plaza de Toros de La Misericordia.
- 23:59 h.: ESPACIO ZITY en concierto: TAKO. Recinto Ferial de Valdespartera.
- 00:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. DJ DEIVHOOK + ALEX CURREYA. Parque de San Pablo.
