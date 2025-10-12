El torero valenciano Román se cae de la corrida de este domingo en Zaragoza

Confirmado por un comunicado del propio torero en sus redes sociales. El valenciano Román Collado, que está anunciado para tomar parte en la corrida de toros de este domingo, penúltimo festejo del abono pilarista, se cae del cartel.

Según su propio comunicado, a consecuencia de una recaída sufrida ayer mientras tomaba parte en la corrida de Victorino Martín en la feria de Otoño que tiene lugar en la plaza de toros de Las Ventas en la que obtuvo una oreja y a punto estuvo de salir por la puerta grande. Tras pasar por la enfermería de dicho coso, le recomendaron reposo absoluto e inmediato para evitar un desplazamiento y agravamiento de la lesión.

«Después de la gran tarde vivida ayer –reza el texto– el torero ha sufrido una recaída de la fractrura de hombro sufrida mientras toreaba en la plaza de toros de Santoña». Todo parece indicar que el sustituto para la corrida del día grande del Pilar será el joven torero salmantino Ismael Martín.

Hay que recordar que la corrida de toros con el hierro de Ganadería Pincha prevista para este domingo fue este sábado rechazada en el primer reconocimiento (sólo pasó un ejemplar) y se dispuso ir a buscar una corrida con el hierro de Gavira que, lógicamente, tendrá que someterse al peritaje correspondiente para determinar su adptitud.

En el festejo de hoy, día del Pilar, están anunciados el ejeano Alberto Álvarez y el albaceteño José Fernando Molina.