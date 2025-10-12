El torero valenciano Román se cae de la corrida de este domingo en Zaragoza
El diestro ha sufrido una recaída de su lesión en el hombro y será sustituido por Ismael Martín
Confirmado por un comunicado del propio torero en sus redes sociales. El valenciano Román Collado, que está anunciado para tomar parte en la corrida de toros de este domingo, penúltimo festejo del abono pilarista, se cae del cartel.
Según su propio comunicado, a consecuencia de una recaída sufrida ayer mientras tomaba parte en la corrida de Victorino Martín en la feria de Otoño que tiene lugar en la plaza de toros de Las Ventas en la que obtuvo una oreja y a punto estuvo de salir por la puerta grande. Tras pasar por la enfermería de dicho coso, le recomendaron reposo absoluto e inmediato para evitar un desplazamiento y agravamiento de la lesión.
«Después de la gran tarde vivida ayer –reza el texto– el torero ha sufrido una recaída de la fractrura de hombro sufrida mientras toreaba en la plaza de toros de Santoña». Todo parece indicar que el sustituto para la corrida del día grande del Pilar será el joven torero salmantino Ismael Martín.
Hay que recordar que la corrida de toros con el hierro de Ganadería Pincha prevista para este domingo fue este sábado rechazada en el primer reconocimiento (sólo pasó un ejemplar) y se dispuso ir a buscar una corrida con el hierro de Gavira que, lógicamente, tendrá que someterse al peritaje correspondiente para determinar su adptitud.
En el festejo de hoy, día del Pilar, están anunciados el ejeano Alberto Álvarez y el albaceteño José Fernando Molina.
- Hasta 650 euros por trabajar el día del Pilar: estas son las empresas que más pagan en Aragón
- La desigualdad se agrava en Zaragoza: la brecha entre la zona más rica y más pobre ya ronda los 21.000 euros
- Cierra por sorpresa una conocida hamburguesería del centro de Zaragoza en las Fiestas del Pilar
- Zaragoza hace la declaración de la renta: estos son los barrios más ricos y más pobres
- En el aire la corrida de este domingo en Zaragoza: rechazados cinco toros de la ganadería de Pincha
- La fábrica de Zaragoza que ejerce como 'buen vecino' en uno de los barrios tradicionales de la ciudad
- El barrio de Zaragoza donde las declaraciones de la renta se han disparado un 467% en solo diez años
- Cierra para siempre uno de los McDonald's históricos de Zaragoza