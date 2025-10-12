Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El torero valenciano Román se cae de la corrida de este domingo en Zaragoza

El diestro ha sufrido una recaída de su lesión en el hombro y será sustituido por Ismael Martín

El valenciano Román no toreará este domingo en Zaragoza.

El valenciano Román no toreará este domingo en Zaragoza.

Carmelo Moya

Carmelo Moya

Zaragoza

Confirmado por un comunicado del propio torero en sus redes sociales. El valenciano Román Collado, que está anunciado para tomar parte en la corrida de toros de este domingo, penúltimo festejo del abono pilarista, se cae del cartel.

Según su propio comunicado, a consecuencia de una recaída sufrida ayer mientras tomaba parte en la corrida de Victorino Martín en la feria de Otoño que tiene lugar en la plaza de toros de Las Ventas en la que obtuvo una oreja y a punto estuvo de salir por la puerta grande. Tras pasar por la enfermería de dicho coso, le recomendaron reposo absoluto e inmediato para evitar un desplazamiento y agravamiento de la lesión.

«Después de la gran tarde vivida ayer –reza el texto– el torero ha sufrido una recaída de la fractrura de hombro sufrida mientras toreaba en la plaza de toros de Santoña». Todo parece indicar que el sustituto para la corrida del día grande del Pilar será el joven torero salmantino Ismael Martín.

Hay que recordar que la corrida de toros con el hierro de Ganadería Pincha prevista para este domingo fue este sábado rechazada en el primer reconocimiento (sólo pasó un ejemplar) y se dispuso ir a buscar una corrida con el hierro de Gavira que, lógicamente, tendrá que someterse al peritaje correspondiente para determinar su adptitud.

Noticias relacionadas y más

En el festejo de hoy, día del Pilar, están anunciados el ejeano Alberto Álvarez y el albaceteño José Fernando Molina.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Hasta 650 euros por trabajar el día del Pilar: estas son las empresas que más pagan en Aragón
  2. La desigualdad se agrava en Zaragoza: la brecha entre la zona más rica y más pobre ya ronda los 21.000 euros
  3. Cierra por sorpresa una conocida hamburguesería del centro de Zaragoza en las Fiestas del Pilar
  4. Zaragoza hace la declaración de la renta: estos son los barrios más ricos y más pobres
  5. En el aire la corrida de este domingo en Zaragoza: rechazados cinco toros de la ganadería de Pincha
  6. La fábrica de Zaragoza que ejerce como 'buen vecino' en uno de los barrios tradicionales de la ciudad
  7. El barrio de Zaragoza donde las declaraciones de la renta se han disparado un 467% en solo diez años
  8. Cierra para siempre uno de los McDonald's históricos de Zaragoza

Busca la foto de tu grupo en la Ofrenda de Flores 2025: de 6.30 a 9.00 horas

Busca la foto de tu grupo en la Ofrenda de Flores 2025: de 6.30 a 9.00 horas

Ofrenda de Flores en Zaragoza a la Virgen del Pilar 2025, en directo: 25.000 personas han pasado ya por la plaza

Ofrenda de Flores en Zaragoza a la Virgen del Pilar 2025, en directo: 25.000 personas han pasado ya por la plaza

¿Por qué le dedicó Loquillo una canción al zaragozano Juan Antonio San Epifanio 'Epi'?

¿Por qué le dedicó Loquillo una canción al zaragozano Juan Antonio San Epifanio 'Epi'?

En imágenes | Zaragoza vive su día grande con la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar

En imágenes | Zaragoza vive su día grande con la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar

Natalia Chueca viste la tradición en la Ofrenda de Flores: el traje de la alcaldesa al detalle

Natalia Chueca viste la tradición en la Ofrenda de Flores: el traje de la alcaldesa al detalle

El torero valenciano Román se cae de la corrida de este domingo en Zaragoza

El torero valenciano Román se cae de la corrida de este domingo en Zaragoza

Mañana de sustos y revolcones en las Vaquillas del día del Pilar

Mañana de sustos y revolcones en las Vaquillas del día del Pilar

Los lugares menos conocidos para ver la ofrenda sin multitudes ni agobios

Los lugares menos conocidos para ver la ofrenda sin multitudes ni agobios
Tracking Pixel Contents