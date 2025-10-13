El Día del Pilar que nunca olvidará Saúl Pardo: de ganar el concurso de recortadores de fuego al hospital con una grave cornada

Saúl Pardo difícilmente olvidará el 12 de octubre de 2025. El joven recortador de Paniza ha vivido un cúmulo de sensaciones en las últimas horas desde que se proclamase campeón del concurso de recortadores de toro de fuego hasta ser pillado por el animal horas más tarde teniendo que ser trasladado de urgencia al Hospital Clínico Universitario por una cornada de tres trayectorias.

El XIII Concurso de recortes con toros de fuego 2025 de la ganadería Sánchez Herrero se celebró ante una Misericordia llena hasta la bandera el sábado por la noche. Los recortadores dieron un espectáculo de muchísimo nivel con acento aragonés ya que Saúl Pardo se proclamó vencedor tras dejar unos impresionantes recortes de rodillas delante del toro.

El de Paniza hizo levantar en varias ocasiones a todo el público de la plaza con su arriesgada estrategia con la que superó a dos grandísimos rivales como el prometedor Fernando Murillo de Cuarte de Huerva (2 posición) y al gran saltador Sergio Martínez de Illescas que completó el podio. "Es un sueño que he tenido desde pequeño y más con toda la gente que hay aquí, con toda mi familia, es un orgullo. Va a ser el cuarto día que salga en esta feria, algo que nadie ha hecho nunca", afirmaba el propio recortador aragonés segundos después de recoger su merecido trofeo.

Como ganador del concurso de recortadores con toros de fuego de las Fiestas del Pilar, Saúl Pardo lograba el billete para el concurso de recortadores Goyesco que se celebra cada año en La Misercordia la mañana del 12 de octubre. Sin embargo, el de Paniza no pudo alargar su idilio frente al animal el domingo ya que recibió una grave cornada durante uno de sus arriesgados recortes de rodillas de espaldas tan característicos.

"Tres trayectorias"

Después del susto, la organización de la Feria taurina del Pilar emitió un comunicado en redes sociales explicando cómo se encontraba Saúl Pardo. El recortador había sufrido una cogida con una cornada de tres trayectorias: "Herida por asta de toro a nivel del tercio proximal del muslo izquierdo, compartimento posterior que afecta a musculatura isquiotibial con tres trayectorias: una de 15 centímetros, otra de 12 y una profunda de 7". Además, el zaragozano también sufrió otra herida sobre la pala iliaca con dos trayectorias y otra incisa supraciliar.

Tras la cogida, Sául Pardo fue intervenido en la propia enfermería de la Plaza de Toros de la Misericordia por la doctora María del Pilar Val-Carreres y fue trasladado con pronóstico grave al Hospital Clínico Universitario. Se espera que el recortador, que todavía tiene dolores fuertes, permanezca ingresado durante los próximos días a la espera de evolución. Cabe recordar que además de recortador Saúl Pardo también forma parte de la plantilla del Atlético Cariñena de Regional Preferente.