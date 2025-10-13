Antonio Mancebo, el piloto viral de la Ofrenda de Flores que hace el vuelo Madrid-Zaragoza en 10 minutos: "Viva la Hispanidad"
El piloto compartió un vídeo de cómo sobrevolaron la capital aragonesa este 12 de octubre desde el aire
La Ofrenda de Flores es el evento más importante de las Fiestas del Pilar. Zaragoza se vuelca con su día grande con miles de personas acudiendo hasta la plaza del Pilar desde primera hora de la noche hasta casi entrada la madrugada para entregarle a la Virgen su ramo de flores.
La agenda de cada 12 de octubre es conocida de arriba abajo por cada oferente. Desde el Rosario de la Aurora a las 5.00 de la mañana hasta la procesión pontificial tras la misa a mitad de mañana acabando por el certamen de jotas en el escenario de la Fuente de Goya. Mientras tanto los grupos recorren sin cesar la calle Alfonso y la calle Don Jaime hasta llegar a su destino.
Otro clásico de cada 12 de octubre en Zaragoza es el paso a toda velocidad de los aviones del Ejército del Aire por encima de la plaza del Pilar. En el caso de ayer, los aviones incluso repostaron en el aire antes de sobrevolar dos veces el centro de la ciudad. Durante su primera pasada, volaron por encima de los edificios de la calle Alfonso dejando a la gente boquiabierta.
Después de dar la vuelta, los dos aviones A400M y los cuatro cazas F-18 sobrevolaron las cabezas de todos los oferentes que se encontraban en la plaza del Pilar incluida la talla de la Virgen ya cubierta de flores.
Horas después del acto tradicional, uno de los pilotos de los aviones que sobrevolaron Zaragoza por el Día del Pilar decidió compartir con todos sus seguidores un vídeo desde dentro de la aeronave que no tardó en hacerse viral. En el clip de Antonio Mancebo, @avviador, se ve perfectamente toda la ciudad desde el cielo. Muchas personas han querido conocer quién es realmente este piloto del Ejército de Tierra que se ha ganado y el corazón de todos los zaragozanos.
Recorre España en 30 minutos
Para los que no les suene de nada el nombre de Antonio Mancebo se trata de un piloto de combate español que está especializado en volar aviones como el F-18 Hornet. Es una persona muy activa en redes sociales, sobre todo en Instagram, gracias a su perfil @avviador que cuenta con más de 185.000 seguidores. Sus publicaciones narran la vida de un piloto en España con experiencias de vuelo, entrenamiento, misiones y reflexiones sobre tu trabajo.
Antonio Mancebo se hizo bastante conocido a nivel nacional después de una entrevista en la que contó cuánto tardaba un F18 en recorrer España de punta a punta. Según el piloto, un avión militar a máxima velocidad podría viajar de Barcelona a Galicia en 30 minutos, de Torrejón al Estrecho en 15 porque va a más del doble de velocidad que un avión comercial.
Por ejemplo, Mancebo afirma que el trayecto Madrid-Barcelona se puede hacer en 20 minutos por lo que a Zaragoza se plantaría en solo 10 al encontrarse a mitad de camino entre las dos ciudades más importantes del país. Un avión comercial entre los aeropuertos de Madrid y Barcelona suele tardar unos 50 minutos aproximadamente.
- Ofrenda de Flores en Zaragoza la Virgen del Pilar 2025, en directo: los primeros grupos ya han entregado sus ramos
- Hasta 650 euros por trabajar el día del Pilar: estas son las empresas que más pagan en Aragón
- La huelga del tranvía de Zaragoza pincha en sus primeras horas
- En el aire la corrida de este domingo en Zaragoza: rechazados cinco toros de la ganadería de Pincha
- La fábrica de Zaragoza que ejerce como 'buen vecino' en uno de los barrios tradicionales de la ciudad
- Natalia Chueca: 'Vamos a plantear cambiar la fórmula para elegir a los Hijos Predilectos de Zaragoza
- El barrio de Zaragoza donde las declaraciones de la renta se han disparado un 467% en solo diez años
- Cierra para siempre uno de los McDonald's históricos de Zaragoza