Chueca resta importancia a las esperas en la ofrenda: "Son cosas que no se pueden evitar"

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha restado importancia a las esperas que se produjeron durante la Ofrenda de Flores en los participantes individuales, que generaron quejas y que ha achacado a "vacíos" en los diferentes grupos en función de la hora de salida. "Son cosas que a veces pasan en el directo y no se pueden evitar", ha apuntado.

En declaraciones antes de participar en la Ofrenda de Frutos, la alcaldesa ha explicado que lo que sucedió es que muchos oferentes estaban apuntados para salir en grupos por la tarde y, al hacer buen tiempo, decidieron salir de manera individual por la mañana y ello "colapsó" porque se recibió un volumen de personas mayor al esperado y programado.

Sin embargo, por la tarde pasó "todo lo contrario" y la ofrenda fue "muy, muy rápido" ya que había menos gente que la que se había inscrito inicialmente.

Más de 120.000 oferentes

Más de 120.000 oferentes acudieron hasta los pies de la Virgen para entregar sus flores y llenaron de color el centro de la ciudad durante las casi 18 horas que duró el evento. No hubo récord de participaciones, pero sí de duración del acto, llegó hasta las 17 horas y 49 minutos. Más cerca que nunca de llegar a los tres cuartos de la jornada, pero superando ampliamente la medianoche. La buena meteorología acompañó a todos los fieles a la cita, que solo se emborronó por los ya clásicos retrasos, que en la ofrenda afectaron sobre todo a los zaragozanos que optaron por el turno individual.