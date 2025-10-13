Chueca resta importancia a las esperas en la ofrenda: "Son cosas que no se pueden evitar"
La alcaldesa de Zaragoza da explicaciones sobre el atasco por los accesos individuales
Europa Press
La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha restado importancia a las esperas que se produjeron durante la Ofrenda de Flores en los participantes individuales, que generaron quejas y que ha achacado a "vacíos" en los diferentes grupos en función de la hora de salida. "Son cosas que a veces pasan en el directo y no se pueden evitar", ha apuntado.
En declaraciones antes de participar en la Ofrenda de Frutos, la alcaldesa ha explicado que lo que sucedió es que muchos oferentes estaban apuntados para salir en grupos por la tarde y, al hacer buen tiempo, decidieron salir de manera individual por la mañana y ello "colapsó" porque se recibió un volumen de personas mayor al esperado y programado.
Sin embargo, por la tarde pasó "todo lo contrario" y la ofrenda fue "muy, muy rápido" ya que había menos gente que la que se había inscrito inicialmente.
Más de 120.000 oferentes
Más de 120.000 oferentes acudieron hasta los pies de la Virgen para entregar sus flores y llenaron de color el centro de la ciudad durante las casi 18 horas que duró el evento. No hubo récord de participaciones, pero sí de duración del acto, llegó hasta las 17 horas y 49 minutos. Más cerca que nunca de llegar a los tres cuartos de la jornada, pero superando ampliamente la medianoche. La buena meteorología acompañó a todos los fieles a la cita, que solo se emborronó por los ya clásicos retrasos, que en la ofrenda afectaron sobre todo a los zaragozanos que optaron por el turno individual.
- Ofrenda de Flores en Zaragoza la Virgen del Pilar 2025, en directo: los primeros grupos ya han entregado sus ramos
- Hasta 650 euros por trabajar el día del Pilar: estas son las empresas que más pagan en Aragón
- La huelga del tranvía de Zaragoza pincha en sus primeras horas
- En el aire la corrida de este domingo en Zaragoza: rechazados cinco toros de la ganadería de Pincha
- La fábrica de Zaragoza que ejerce como 'buen vecino' en uno de los barrios tradicionales de la ciudad
- Natalia Chueca: 'Vamos a plantear cambiar la fórmula para elegir a los Hijos Predilectos de Zaragoza
- El barrio de Zaragoza donde las declaraciones de la renta se han disparado un 467% en solo diez años
- Cierra para siempre uno de los McDonald's históricos de Zaragoza