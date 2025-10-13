El Rosario de Cristal cambia su recorrido este 13 de octubre: los motivos y por dónde transcurrirá

Uno de los actos más tradicionales de las Fiestas del Pilar es el Rosario de Cristal, un acto cargado de devoción y fe que se celebra cada 13 de octubre y que suele presentar muy pocas novedades de un año a otro. Miles de personas salen a la calle para contemplar la belleza de las carrozas y los faroles que parten una vez está anocheciendo para que se luzcan con todo su esplendor.

En este 2025, tal y como sucedió el año pasado, el Rosario de Cristal se celebra en Zaragoza el último día de las fiestas por lo que los tiempos están muy ajustados máxime cuando en la plaza del Pilar se celebra el acto con el que empieza la despedida de las fiestas, el 'Somos', que este año estará interpretado por Tako, a partir de las 22.00 horas.

En imágenes | El Rosario de Cristal recorre las calles de Zaragoza /

Por ese motivo y para garantizar el correcto flujo del público y evitar que se solapen los actos, se ha decidido que este año el recorrido del Rosario de Cristal se haga a la inversa. El cambio implicará que se pase por la basílica del Pilar mucho antes y evitar así deslucir los actos que se celebran ese lunes. Por lo tanto, este 13 de octubre el recorrido será el siguiente: Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús (c/ Pedro Joaquín Soler), calle Santo Dominguito de Val, calle San Vicente de Paúl, calle Sepulcro, plaza de San Bruno, plaza de La Seo, plaza del Pilar, calle Alfonso I, Coso, plaza España, Coso, calle Don Jaime I, calle San Jorge y llegada a la calle Pedro Joaquín Soler. La hora de salida se mantiene a las 18.30 horas.

El origen de la tradición

El origen de este acto tan apreciado por los zaragozanos se remonta hasta el siglo XIX, concretamente a inicios de 1889 con la fundación de la Cofradía del Santísimo Rosario de Nuestra Señora del Pilar. Su presidente propuso poner en marcha una idea que se desarrollaba ya en Calatayud. Quería que durante la procesión del Rosario de Cristal, en lugar de llevar velas, las hachas o estandartes que se habían llevado hasta el momento, los fieles llevasen una colección de faroles.

Así es como en la actualidad, la procesión está conformada por 15 faroles en forma de monumento transportados en carrozas y casi 250 faroles de mano que simbolizan cada una de las partes de la oración del Rosario: los Misterios, los Padrenuestros, las Avemarías, Los Glorias y la Letanía.

Para aquellos que quieran comprender mejor la procesión pueden fijarse en los colores de los faroles monumentales ya que varían en función del tipo de misterio que se esté contemplando. Los misterios Gozosos, que representan el nacimiento y la infancia de Jesús, los principales colores son el rojo y el verde. En los Dolorosos, referentes a escenas de la Pasión, predominan el violeta y el verde, y en los Gloriosos, correspondientes a la Resurrección y Ascensión, los dominantes son el azul y el blanco.