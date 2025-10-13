El traje de Natalia Chueca en la Ofrenda de frutos

La alcaldesa Natalia Chueca suele vestirse con trajes tradicionales todos los años para participar tanto en la Ofrenda de flores como en la Ofrenda de frutos. Esta segunda acaba de comenzar su celebración y la primera edil ya ha desvelado qué atuendo ha elegido para lucir este año junto a 3.500 personas ya que este año esta ofrenda, abierta a la ciudadanía, bate récord de participación.

Natalia Chueca ataviada para la Ofrenda de frutos. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Así, está participando en la Ofrenda de frutos vestida con un traje que es recreación de un atuendo de la segunda mitad del siglo XIX. Consta de interiores de algodón, saya de seda en tonos granates, chambra de algodón , mantón de época isabelina, de campo amarillo tostado y sutil bordado con decoración vegetal y aves del paraiso.

Todo completado con un delantal de seda adamascada en tonos azulados, pendientes de bellota y zapatos de mudar.

El desfile ha partido de la plaza Santa Engrancia y tras pasar por paseo Independencia, plaza España, Coso, calle Alfonso terminará en la plaza del Pilar donde un grupo reducido entrará en la basílica. Posteriormente, a las 14.00 horas, está previsto que Chueca reciba a los representantes de las Casas Regionales en el ayuntamiento en este último día de fiestas.