Las Fiestas del Pilar se despedirán este lunes con los fuegos artificiales y el 'Somos'

No va más. Las Fiestas del Pilar llegan este lunes a su fin tras diez intensos días. Con el buen sabor de boca que dejó ayer una Ofrenda de Flores multitudinaria aún en la retina, Zaragoza vivirá su tradicional traca final con el 'Somos' y los fuegos artificiales, un broche que ya se ha instaurado como una tradición en la ciudad.

Desde que José Antonio Labordeta falleció en 2010, su 'Somos' se ha convertido en el himno que marca el cierre de los días festivos en la capital aragonesa y cada año, antes de los fuegos, miles de personas se reúnen en torno al escenario de la Fuente de Goya para despedir los Pilares a ritmo musical. Este año, los elegidos para interpretarlo serán los ejeanos Tako, que en este 2025 están celebrando su 40 aniversario sobre los escenarios.

La emblemática banda aprovechará la ocasión para llenar de 'rock' la plaza del Pilar, ya que además del 'Somos' interpretará "un par de temas más" de su discografía, como han indicado estos últimos días en sus redes sociales. El grupo de Ejea cerrará así unos Pilares para el recuerdo, ya que en esta pasada madrugada ha actuado también en el Espacio Zity como broche de ese 40 aniversario.

Retraso por el Rosario de Cristal

El 'Somos' comenzará a sonar en la plaza del Pilar a las 22.00 horas, media hora más tarde de lo habitual debido a que el Rosario de Cristal ha coincidido este año con el último día de las fiestas. Su recorrido ocupará a lo largo de toda la tarde el centro de la ciudad. Y esa es la razón también de que antes del 'Somos' no haya este año conciertos en la plaza del Pilar.

Los fuegos artificiales, el otro colofón principal de los Pilares, se retrasarán de la misma forma media hora. Se empezarán a lanzar desde el parque de Macanaz a las 22.30 horas. Esta traca final es, junto a la ofrenda, uno de los actos más multitudinarios de las fiestas y este año no será una excepción. Miles de zaragozanos volverán a ocupar el paseo Echegaray y Caballero y los puentes para disfrutar del espectáculo, que suele prolongarse unos 20 minutos.

Tras la traca final comenzará la cuenta atrás para que otros fuegos artificiales, los que se lanzan nada más pronunciarse el pregón en el balcón del ayuntamiento, inauguren los Pilares del año que viene.