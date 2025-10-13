Las Fiestas del Pilar vuelven a superar su récord de participación con casi 2,7 millones de personas
La encuesta del Ayuntamiento de Zaragoza arroja una nota media de 7,9 para las celebraciones, que superan en más de dos décimas al resultado de 2024 (7,67)
Las Fiestas del Pilar 2025 consolidan su carácter multitudinario y transversal con un total de 2.686.719 participaciones acumuladas en los actos recogidos en el programa municipal, una cifra que refleja el seguimiento masivo y sostenido durante los diez días de celebración. Este dato, que todavía crecerá con la adición de todo lo que está sucediendo en la tarde del lunes, va a suponer un nuevo récord de asistencia a los actos programados en todos los espacios de la ciudad, puesto que el dato final de 2024 ya era menor que el actual.
La valoración media global alcanza un 7,9 sobre 10, mejorando los registros de 2024 (7,67) y situándose a una décima del máximo histórico (8,005). Los jóvenes menores de 30 años son el grupo más satisfecho (media 8,74), mientras que los mayores de 60 mantienen una opinión algo más moderada. Por sexos, los hombres otorgan una media de 8,04 puntos, frente a 7,78 en las mujeres.
La encuesta de opinión realizada durante las Fiestas del Pilar 2025 refleja un alto nivel de satisfacción ciudadana, con un 80,9% de zaragozanos que califican las fiestas como “buenas o muy buenas”, consolidando la tendencia positiva de los últimos años. Destaca especialmente el 38,1% que las valora como “muy buenas”, el mejor dato de toda la serie histórica iniciada en 2013.
Impacto en las redes sociales
Los diferentes canales de comunicación del Ayuntamiento de Zaragoza y de las cuentas en redes sociales asociadas a las fiestas del Pilar generaron hasta 10,4 millones de impresiones a lo largo de las fiestas. Instagram fue la plataforma con la que se llegó a un mayor número de personas, con hasta 6,7 millones. El ‘Canto a la Libertad’ triunfó en TikTok. Las publicaciones de Leire Martínez, Los 40 Pop o Dj Nano también fueron muy seguidas por el público zaragozano.
- Ofrenda de Flores en Zaragoza la Virgen del Pilar 2025, en directo: los primeros grupos ya han entregado sus ramos
- Hasta 650 euros por trabajar el día del Pilar: estas son las empresas que más pagan en Aragón
- La huelga del tranvía de Zaragoza pincha en sus primeras horas
- La joven avenida que 'enlaza' varios barrios de Zaragoza y donde brotan las viviendas
- En el aire la corrida de este domingo en Zaragoza: rechazados cinco toros de la ganadería de Pincha
- La fábrica de Zaragoza que ejerce como 'buen vecino' en uno de los barrios tradicionales de la ciudad
- Busca la foto de tu grupo en la Ofrenda de Flores de Zaragoza 2025
- Natalia Chueca: 'Vamos a plantear cambiar la fórmula para elegir a los Hijos Predilectos de Zaragoza