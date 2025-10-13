Las Fiestas del Pilar vuelven a superar su récord de participación con casi 2,7 millones de personas

Las Fiestas del Pilar 2025 consolidan su carácter multitudinario y transversal con un total de 2.686.719 participaciones acumuladas en los actos recogidos en el programa municipal, una cifra que refleja el seguimiento masivo y sostenido durante los diez días de celebración. Este dato, que todavía crecerá con la adición de todo lo que está sucediendo en la tarde del lunes, va a suponer un nuevo récord de asistencia a los actos programados en todos los espacios de la ciudad, puesto que el dato final de 2024 ya era menor que el actual.

La valoración media global alcanza un 7,9 sobre 10, mejorando los registros de 2024 (7,67) y situándose a una décima del máximo histórico (8,005). Los jóvenes menores de 30 años son el grupo más satisfecho (media 8,74), mientras que los mayores de 60 mantienen una opinión algo más moderada. Por sexos, los hombres otorgan una media de 8,04 puntos, frente a 7,78 en las mujeres.

La encuesta de opinión realizada durante las Fiestas del Pilar 2025 refleja un alto nivel de satisfacción ciudadana, con un 80,9% de zaragozanos que califican las fiestas como “buenas o muy buenas”, consolidando la tendencia positiva de los últimos años. Destaca especialmente el 38,1% que las valora como “muy buenas”, el mejor dato de toda la serie histórica iniciada en 2013.