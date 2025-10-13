¿Unos fuegos artificiales pasados por agua? La Aemet predice lluvia a partir de esta hora

Las Fiestas del Pilar 2025 de Zaragoza ponen el broche final a unos días de celebración esta noche con el lanzamiento de los fuegos artificiales desde el parque Macanaz. Los zaragozanos tendrán puestos un ojo en el cielo ante la alta posibilidad de lluvia para las horas finales de la tarde.

La meteorológica ha jugado a favor de la celebración de estos Pilares. Ninguno de los miles de actos que había programados para estas semanas en la capital aragonesa ha tenido que suspenderse por peligro de lluvia. Un dato novedoso si lo comparamos con el año pasado cuando varios conciertos de la plaza del Pilar tuvieron que suspenderse.

Aunque estos días el agua no ha hecho acto de presencia, algo podría cambiar cuando caiga la noche en Zaragoza. Todo hace indicar que el final de estas Fiestas del Pilar estará marcado por la lluvia. Así lo ha confirmado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que pronostica un 85% de probabilidad de precipitaciones entre las 19.00 y las 23.00 horas. Las predicciones en el tiempo.es no varían demasiado con respecto a las de la Aemet.

Los avisos por lluvias y tormenta se mantendrán a lo largo de toda la jornada con una probabilidad que podría rozar el 90% a las 21.00 horas. En la capital aragonesa, podrían caer las primeras gotas de agua entre las 12.00 y 13.00 horas. Conforme se acerque la noche la probabilidad de precipitación es similar lo que podría llevar a la suspensión de varios actos como el Rosario de Cristal, el tradicional canto del 'Somos' por parte del grupo ejeano Tako o el lanzamiento de los fuegos artificiales a orillas del río Ebro.

En lo que respectar a las temperaturas en Zaragoza, las máximas serán similares a la de estos días y no superarán los 25 grados. Algo similar ocurre con las mínimas que se mantendrán en torno a los 16 grados. Según las predicciones, este final de Fiestas del Pilar podría estar pasado por agua y suspender varios de los actos que hay programados.