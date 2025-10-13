Leiva se hace 'gigante' y revienta un Príncipe Felipe abarrotado por más de 8.000 almas

Ha sido el primer verso que ha entonado este domingo sobre el escenario del Príncipe Felipe y lo cierto es que resume bien la etapa artística que atraviesa el músico madrileño. Leiva ha comenzado cantando eso de ‘Estás en tu mejor momento de largo’ y el público del pabellón municipal se ha entregado por completo a la causa con solo esa frase. El ex de Pereza llegaba con la gira de presentación de Gigante, un disco que (puede decirlo bien alto) ha marcado un punto de inflexión en su carrera. Su Honestidad brutal particular –el propio Leiva lo ha llegado a calificar así– ha ampliado aún más su nómina de fieles seguidores. Y eso se ha notado este domingo en el Felipe, con todas las entradas agotadas desde hace casi un año y 8.500 gargantas desgañitándose con sus canciones.

Tras Bajo presión han sonado La lluvia en los zapatos, Gigante y Lobos. La quinta de la noche ha sido Terriblemente cruel, uno de sus grandes éxitos y la que ha acabado por enloquecer a sus fans. En los últimos días, muchos de ellos lo habían llegado a pasar realmente mal tras conocer que el de la Alameda de Osuna se vio obligado a cancelar un concierto en Guadalajara a finales de septiembre por problemas en la garganta. Quizá por ello, la conexión que se ha creado entre el público y el artista ha sido casi mágica. De hecho, la mayoría de los asistentes de las gradas se han levantado de sus asientos en la segunda canción y ya no se han vuelto a sentar.

Tras Superpoderes, Leiva se ha dirigido por primera vez a sus seguidores: «¿Cómo estáis, sois felices? Estamos muy ilusionados de estar aquí. Es una tierra que amamos por muchos motivos y porque parte de mi familia es de aquí», ha dicho sorprendiendo a sus fans (ni los más fieles conocían este dato). Ha continuado recordando sus primeras veces en Zaragoza, tocando en salas «muy pequeñas y luego ya en La Casa del Loco y la Oasis». «Pero no recordaba haber tocado ante tanta gente aquí. Muchísimas gracias de verdad; sabemos el esfuerzo que supone pagar una entrada, esperamos estar a la altura».

Han llegado después Sincericidio, Breaking Bad, El polvo de los días raros y Ángulo muerto, cuatro temas que han convertido al Felipe en un karaoke multitudinario. La banda, por cierto, ha sonado como un trueno, dotando de un gran empaque al rock melódico del madrileño, que estuvo muy bien flanqueado por su hermano Juancho a la guitarra (mención especial también para la sección de vientos y sus enormes coreografías).

Vino después Shock y adrenalina y a continuación el único cover de la noche: nada más y nada menos que el ¿Quién lo iba a suponer? (You Never Can Tell) de Chuck Berry. «Me encantaba bailar este tema de chaval y lo tocaba con las bandas que tenía de joven. Con el permiso de Bad Bunny, esta es una canción para bailar de verdad», ha dicho Leiva y el Felipe se ha puesto a danzar con ganas (incluida la alcaldesa Natalia Chueca, muy animada durante toda la actuación en el palco).

El concierto, propulsado también por un potente juego de luces y tres pantallas gigantes, comenzaba a divisar su final. Han sonado Flecha, Cortar por la línea de puntos, una muy emocionante Vis a vis (interpretada en absoluto silencio y sin móviles por petición del artista), La llamada, No te preocupes por mí y también tres de Pereza: Como lo tienes tú, Estrella polar y Lady Madrid (muy aplaudidas).

Para la traca final ha apostado por Caída libre, Como si fueras a morir mañana y Princesas (también de Pereza). Tres temas que han acabado de prender el Príncipe Felipe y que han constatado que Leiva se ha hecho gigante logrando además algo harto complicado en la escena: tener una voz propia y reconocible.