Los diez momentos más 'calientes' de las Fiestas del Pilar

Las Fiestas del Pilar llegan a su conclusión y ha dejado muchos momentos para el recuerdo y la emoción y también para la polémica. Aquí recordamos algunos de ellos:

Padre Guilherme

Miguel Ángel Gracia

Las Fiestas del Pilar comenzaron al ritmo de la fe electrónica, la que marcó el Padre Guilherme, que en un acto “provida” auspiciado por Vox como condición para probar los presupuestos, ocupó el escenario de la plaza del Pilar con una sesión que dio el pistoletazo de salida oficioso (el pregón se daba al día siguiente) ante miles de personas.

Pregón Paula Ortiz

El Periódico de Aragón

La cara de la alcaldesa Natalia Chueca durante el pregón como consecuencia de las reivindicaciones colectivas puestas en boca de Paula Ortiz enseguida se hizo viral a través de las redes sociales e incluso la noticia trascendió las fronteras de la comunidad. Sobre todo cuando Chueca, en un gesto inédito, le reprochó sus palabras a la cineasta, que no dudó en responderle.

La bulería de Manuel Carrasco

Manu Carrasco actuó en el Espacio Zity donde Zaragoza llevó su emoción a otro nivel y se metió en el bolsillo a los más de 12.000 asistentes a su concierto al cantar una bulería dedicada a la ciudad, con una letra preciosa y el arte que solo Manuel Carrasco tiene.

Califato ¾

Foto: Pablo Ibáñez / Vídeo: El Periódico de Aragón

Llegaban los andaluces Califato ¾ al Jardín de Invierno en un acto programado por el Ayuntamiento de Zaragoza y el concierto fue de todo menos tranquilo. El vocalista ya comenzó su actuación aludiendo al pregón de Paula Ortiz: “Por las aceras, por las enfermeras, por las casas de juventud…” antes de pronunciar “chúpate esa, alcaldesa”. Pero, además, el grupo invitó a subir al escenario a una mujer miembro del movimiento en contra del cierre de los PIEES, que bramó contra las políticas de Natalia Chueca.

Jota de Naiara

Naiara regresaba a casa el 11 de octubre dentro del festival pop organizado por Radio Zaragoza. Y la ganadora de ‘OT’ no defraudó a sus paisanos comenzando su actuación con una jota dedicada a la Virgen del Pilar mientras arengaba a los suyos a celebrar las fiestas por todo lo alto.

Lío con Morante

En un sino ya de los tiempos que vivimos, la Feria del Pilar también ha tenido su dosis de polémica con las caídas del cartel de Roca Rey, Manzanares y, especialmente, Morante. Una baja que ha causado mucho revuelo entre los espectadores e indignación, más al saber que dos días después toreó dos veces en Madrid para poner punto y final a su carrera.

Cogida grave de un recortador

Saúl Pardo difícilmente olvidará el 12 de octubre de 2025. El joven recortador de Paniza ha vivido un cúmulo de sensaciones en las últimas horas desde que se proclamase campeón del concurso de recortadores de toro de fuego hasta ser pillado por el animal horas más tarde teniendo que ser trasladado de urgencia al Hospital Clínico Universitario por una cornada de tres trayectorias.

Ofrenda más larga en tiempo

Jaime Galindo

La Ofrenda de flores suele ser la de los récords. Este año no ha batido el récord de participación pero sí ha sido la más larga de la historia ya que ha terminado casi a las 0.20 horas de la noche. Cada año es más larga y es que este año había casi un 10% más de grupos inscritos.

La Ofrenda de frutos más numerosa

La Ofrenda de frutos sí que sigue creciendo y es que este año se ha abierto a la participación ciudadana y un total de 3.500 personas han participado este lunes en el desfile que ha culminado con toneladas de alimento donadas para los más desfavorecidos.

Un nuevo tobogán para los niños

El León Garganchón se ha estrenado estas Fiestas del Pilar para hacerle compañía al Tragachicos. Y el resultado ha sido espectacular ya que miles de niños han querido deslizarse por el interior de un león que apunta a desbcanar al Tragachicos. ¿Habrá pique?