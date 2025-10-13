Qué hacer este lunes, 13 de octubre, en las Fiestas del Pilar de Zaragoza

Las Fiestas del Pilar 2025 de Zaragoza ponen hoy el broche final a nueva intensas jornadas de diversión, música y actos culturales. El último día de las fiestas coincide con dos de los actos más tradicionales como son la Ofrenda de Frutos y el Rosario de Cristal. El final de estas fiestas tendrá lugar desde el parque Macanaz con los fuegos artificiales y la traca final. Te ofrecemos tres planes para que puedas despedir el último día de los festejos a lo grande.

Ofrenda de frutos

A las 10.30 de la mañana, está previsto que dé comienzo la Ofrenda de Frutos a la Virgen del Pilar, con salida de la Plaza Santa Engracia, y recorrido por el Paseo Independencia, la plaza de España, la calle Alfonso I y la Plaza del Pilar. Menos multitudinaria que la de flores pero no menos emotiva, la ofrenda que organizan las Casa Regionales de la ciudad es solo el aperitivo para la última jornada de fiestas.

Fuegos artificiales

Las Fiestas del Pilar llegarán a su fin a las 22.30 horas con el lanzamiento de los fuegos artificiales y traca final de fiestas. Previamente, a las 22.00 horas, Tako ofrecerá desde el escenario Goya de la plaza del Pilar su particular versión del 'Somos' de José Antonio Labordeta, que pondrá el broche musical a la celebración.

Rosario de Cristal

Uno de los actos más tradicionales de las Fiestas del Pilar es el Rosario de Cristal, un acto cargado de devoción y fe que se celebra cada 13 de octubre. En este 2025, tal y como sucedió el año pasado, el Rosario de Cristal se celebra en Zaragoza el último día de las fiestas por lo que los tiempos están muy ajustados máxime cuando en la plaza del Pilar se celebra el acto con el que empieza la despedida de las fiestas, el 'Somos', que este año estará interpretado por Tako, a partir de las 22.00 horas.

Este año el recorrido se hace a la inversa: Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús (c/ Pedro Joaquín Soler), calle Santo Dominguito de Val, calle San Vicente de Paúl, calle Sepulcro, plaza de San Bruno, plaza de La Seo, plaza del Pilar, calle Alfonso I, Coso, plaza España, Coso, calle Don Jaime I, calle San Jorge y llegada a la calle Pedro Joaquín Soler. La hora de salida se mantiene a las 18.30 horas.